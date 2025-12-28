Apaszka i miliardy

Nie liczę, żeby było was wielu, zważywszy ceny produktów z literką H. Ale może chociaż małe perfumy albo kultowa apaszka.

Sklep Hermesa mieści się w Warszawie, w wyremontowanym Hotelu Europejskim i zawsze ma intrygująco piękne wystawy, które mogą podziwiać spacerujący Krakowskim Przedmieściem Warszawiacy i turyści. Ceny również należą do intrygujących.