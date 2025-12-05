"Sympatyczny człowiek, ale powinien zostać zmieniony". Nawrocki mocno o jednym z ministrów

Na początku spotkania prezydent poinformował, że podpisał ustawę o Funduszu Medycznym. – W zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z Funduszu Medycznego zrobić w latach kolejnych – oznajmił w piątek Karol Nawrocki. – Jestem przekonany, że zdrowie Polaków nie może i nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu, ale tak się niestety dzisiaj nie dzieje – podkreślił.

Podpisana nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym zasila NFZ kwotą 3,6 mld zł.

Nawrocki: Nie pozwolę na prywatyzację szpitali

W trakcie swojego wystąpienia prezydent zapewnił, że nie podpisze ustawy prywatyzującej publiczne szpitale. Dodał, że w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się narracje, które mają pokazywać takie działanie w pozytywnym świetle.

– Kilka dni temu widziałem w telewizji publicznej taki fragment serialu produkowanego przez Telewizję Polską, w którym zachwalano prywatyzację szpitali. Nawet jeśli była to kreacja, nazwijmy to, wyłącznie telewizyjna czy artystyczna, to mimo wszystko skieruję jednoznaczne zapewnienie, mówiłem też o tym w czasie kampanii wyborczej. Nie będzie mojej zgody na jakąkolwiek prywatyzację publicznych placówek ochrony zdrowia. Nigdy nie podpiszę się pod takim prawem, jeśli zostanie mi zaproponowane. Uważam, że coś, co społeczeństwo przez lata budowało, nie może być teraz przedmiotem czyjegoś zysku – powiedział prezydent.

Nawrocki stwierdził, że źródeł wszystkich obecnych problemów w służbie zdrowia jest kryzys finansów publicznych. Z tego powodu prezydent zasugerował ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu dymisję.

– Pan minister Domański to bardzo sympatyczny człowiek, natomiast jeśli widzimy, że za fatalny stan finansów publicznych odpowiada minister finansów (...) to chyba powinien zostać albo zmieniony, albo podać się do dymisji – powiedział.

