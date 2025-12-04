Kaczyński: Ten rząd powinien po prostu przestać istnieć

Polityk był pytany na konferencji prasowej o spór między głową państwa a rządem.

– Jeżeli chodzi o interpretacje konstytucji, to przypominam, że prezydent jest, zgodnie z konstytucją, głównym reprezentantem Polski na zewnątrz. To po pierwsze, więc ma tutaj daleko idące uprawnienia, ma wiele uprawnień o charakterze już bardzo konkretnym, niektóre jego uprawnienia z tej 30 głównych, niepodważalnych, to są uprawnienia odnoszące się do służby zagranicznej i polityki zagranicznej, ale przede wszystkim to, o którym tutaj powiedziałem – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem polityka zagraniczna powinna być uzgodniona między dwoma ośrodkami władzy, tylko – jak ocenia prezes PiS – to rząd nie che porozumieć się z prezydentem.

– Rząd w ogóle nie jest w stanie zaakceptować demokracji, zaakceptować prawa. To po prostu rząd ludzi, którzy nie dorośli jeszcze kulturowo i obawiam się, że trzeba paru pokoleń, żeby oni dorośli, znaczy ich dzieci czy wnuki, raczej prawnuki, do takiej świadomości demokratycznej – mówił dalej.

Jak PiS zagłosuje nad wetem prezydenta?

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odrzucić tzw. ustawę łańcuchową. Jak podkreślił, choć intencja jest słuszna, to sama ustawa była jego zdaniem źle napisana.

Co w tej sytuacji zrobi PiS? – Psy nie powinny być trzymane na łańcuchach, ale – z drugiej strony – rozmaite obostrzenia dotyczące tej zagrody czy przestrzeni, jaką psy muszą mieć, są zbyt wygórowane i prezydent zrobił słusznie wetując – mówił w czwartek na sejmowym korytarzu poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, który jeszcze we wrześniu głosował w Sejmie za tzw. ustawą łańcuchową.

– Nasz klub wstrzyma się w głosowaniu nad wetem prezydenta – zapowiedział Terlecki, odpowiadając na pytanie reporterki TVN24. – Jak się wstrzymamy, to utrzymamy weto – zaznaczył polityk.

