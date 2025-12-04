Tusk chce utajnić obrady Sejmu. "Pilna informacja"

"Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa" – poinformował w czwartek za pośrednictwem platformy X premier Donald Tusk.

Zgodnie z regulaminem, Sejm – na wniosek prezydium lub co najmniej 30 posłów – może uchwalić tajność obrad, "jeżeli wymaga tego dobro państwa". Izba rozstrzyga o przeprowadzeniu posiedzenia bez udziału publiczności oraz przedstawicieli mediów, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku, bez debaty. Uchwała o tajności obrad podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

Harmonogram obrad Sejmu zakłada, że piątkowe posiedzenie rozpocznie się o godz. 9:00 od sprawozdania komisji i trzeciego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 r.

Ostatni raz tajne obrady Sejmu przeprowadzono w marcu w związku z rozpatrzeniem wniosku o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Posłowie zagłosowali wówczas za uchyleniem immunitetu przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS.

Dywersja na torach kolejowych

15 i 16 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W Mice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie, pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Premier Donald Tusk poinformował 18 listopada w Sejmie, że za sabotażem na torach stoi dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskim wywiadem. Jeden z podejrzanych to obywatel Ukrainy skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury. Sprawcy tuż po aktach dywersji uciekli na Białoruś, opuszczając terytorium Polski przez przejście graniczne w Terespolu.

