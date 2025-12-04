"Było lepiej niż teraz". Poseł Razem zaskoczył słowami o PiS

Według relacji medialnych wiele szpitali musiało wstrzymać przyjmowanie pacjentów bądź przełożyć zaplanowane wcześniej zabiegi i operacje. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla pacjentów onkologicznych, którzy muszą otrzymać leczenie. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska alarmowała niedawno, że pacjenci z nowotworami są odsyłani do innych szpitali. Ministerstwo Zdrowia i NFZ twierdzą, że takie sytuacje nie miały miejsca.

Donald Tusk zapewnił podczas czwartkowej konferencji prasowej, że NFZ nie jest bankrutem, a wszystkie zakontraktowane świadczenia zostaną opłacone.

– Jestem przekonany, że większość na tej sali o tym dobrze wie, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem. Ta teza się pojawia często w przestrzeni publicznej. W obrocie gospodarczym [...] macie państwo bardzo mało tak rzetelnych płatników, jak Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli chodzi o płacenie tego, do czego NFZ się zobowiązał wobec podmiotów – powiedział szef rządu.

Poseł Partii Razem: Nie stać nas na to

Do sytuacji polskiej służby zdrowia odniósł się w rozmowie na antenie RMF FM poseł Partii Razem, Maciej Konieczny.

– Nie stać nas, żeby np. osoby chorujące na zaćmę nie pracowały i nie odprowadzały podatków, bo nie stać ich na leczenie. Nie stać nas na to, żeby ze względu na cięcia w diagnostyce ludzie później trafiali do szpitali, bo to leczenie wtedy będzie droższe – powiedział parlamentarzysta.

Konieczny zwrócił uwagę, że bieżące oszczędności w perspektywie 5 czy 10 lat oznaczają większe koszty. – Mówimy o pełzające prywatyzacji ochrony zdrowia. Jeżeli nie ma wystarczającego finansowania, ludzie nie otrzymują leczenia. Ci, których na to stać, idą do sektora prywatnego i tam się robi prywatny zarobek dla określonych firm – zauważył.

Za PiS było lepiej z finansami służby zdrowia? Konieczny bez ogródek

Polityk stwierdził, że w Polsce powinno się zakazać lekarzom pracy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia jednocześnie. Jak wskazał, można znaleźć sposoby, by zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, np. poprzez opodatkowanie fundacji rodzinnych i spekulacji mieszkaniowych.

Na pytanie, czy w okresie rządów PiS sytuacja finansowa w służbie zdrowia była lepsza, Konieczny odpowiedział: "Jeżeli policzyć długość kolejek i na ile wystarcza w NFZ do końca roku, to tak". – To są obiektywne wskaźniki. Nie było dobrze, było źle, ale było lepiej niż teraz – dodał.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, "należy zlikwidować składkę zdrowotną i wprowadzić finansowanie z budżetu, z systemem podatków progresywnych".

