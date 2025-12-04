Bogucki: Polska służba zdrowia jest w głębokiej zapaści

W czwartek odbywa się szczyt medyczny "Bezpieczny pacjent", na którym przedstawiciele rządu i prezydenta dyskutują nad fatalnym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Media co chwila informują o konieczności wstrzymania przyjęć w szpitalach bądź przekładania umówionych zabiegów i operacji. Premier Donald Tusk, podczas swojego wystąpienia na szczycie, zapewniał, że NFZ nie jest bankrutem, a wszystkie zakontraktowane procedury zostaną opłacone.

Bogucki: System zdrowia ma zapaść

Sytuację zupełnie inaczej widzi Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Jego zdaniem, służba zdrowia w Polsce jest "nie tylko chora", ale znajduje się "w głębokiej zapaści".

– Czy pan jest w stanie panie premierze powiedzieć, że te 10 miliardów złotych wróci, bo prezydent, patrząc na pacjentów, nie kierując się polityką, mając na uwadze, że państwo przez 2 lata nie wykorzystaliście miliardów złotych, które powinny trafić na infrastrukturę dla pacjentów onkologicznych, wyszedł z inicjatywą (...) przekazania 3 miliardów 600 milionów złotych na leczenie dzieci, których po prostu nie macie – stwierdził.

Szef KPRP powiedział również, że na dzisiejszym spotkaniu "nie było za wiele prawdy" na temat faktycznej sytuacji w systemie zdrowia. Według niego, do szczytu doszło tylko dlatego, że 2 tygodnie wcześniej Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej i przedstawicielami środowiska medycznego. Tymczasem, jak wskazał Bogucki, przez ostatnie 2 lata premier nie miał czasu na rozmowy na temat służby zdrowia w Polsce.

– Pan mówił o tym, że kluczowy jest pacjent. Ja miałem taką nadzieję, że pan przedstawi klucz do tego, żeby pacjent faktycznie znalazł się, że tak powiem, w centrum, ale nie ma żadnej recepty. Jest dokładnie odwrotnie. Bo pismo pani minister z 29 października zakłada obcięcie wydatków na ochronę zdrowia o ponad 10 miliardów złotych i wracacie państwo do limitów – powiedział.

