Prezes NIL po spotkaniu z prezydentem: Przede wszystkim usłyszałem troskę

W środę prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Po tym spotkaniu rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział zorganizowanie szczytu medycznego. Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim. Jego celem będzie omówienie najważniejszych wyzwań stojących przed polskim systemem opieki zdrowotnej.

Na spotkanie zostaną zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, a także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Jankowski o szczegółach rozmowy z Nawrockim

– Przede wszystkim usłyszałem troskę. Pan prezydent zadawał dużo pytań, słuchał, w pewnym sensie zderzał to, co już wiedział o systemie zdrowia z tym, co my widzimy jako lekarze – skomentował po spotkaniu z Karolem Nawrockim Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

– Rozmawialiśmy o tym, jak stworzyć mapę drogową dojścia do pewnej zmiany strategicznej i o tym, jak wykorzystać ten kryzys. Bo dzisiaj jest kryzys w ochronie zdrowia. Chodzi o to, żeby on zamienił się w pewną szansę – kontynuował szef lekarskiego samorządu. – Teraz jest czas na dużą, gruntowną reformę. Wiem, że pan prezydent chce w tej reformie uczestniczyć i to dobrze – stwierdził.

– Trzeba tyle pieniędzy, ile trzeba na zdrowie Polaków (...). Na pewno jesteśmy w ogonie Europy. Trzeba oddać sprawiedliwość, że nakłady w Polsce nominalnie rosną szybko, ale szybko też wzrasta cena, jaką dzisiaj płacimy za nowoczesne technologie, za to, że żyjemy dłużej, mamy więcej chorób. System ochrony zdrowia jest kosztochłonny i musimy się z tym jako kraj pogodzić, że musimy na ten system ochrony zdrowia przeznaczać więcej pieniędzy – mówił Łukasz Jankowski.

Przypomnijmy, że w związku z brakami w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia sięgającymi w tym roku 20 miliardów złotych, prezydent Karol Nawrocki przedstawił w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Zgodnie z propozycją głowy państwa, budżet NFZ miałby zostać zasilony środkami z Funduszu Medycznego w kwocie ponad 3,5 mld zł. Środki te będzie można przeznaczyć na leczenie dzieci i młodzieży. Ponadto, projekt zakłada utworzenie dwóch subfunduszy: chorób rzadkich u dzieci oraz infrastruktury bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Prezydent Nawrocki wystąpił z nową inicjatywą. Padła data