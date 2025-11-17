"Tragiczna sytuacja w służbie zdrowia". Nawrocki ma rozwiązanie

Rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował podczas konferencji prasowej w poniedziałek, że we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym trafi do marszałka Sejmu.
Zła sytuacja w NFZ. "Prezydent nie przygląda się biernie"
Z kolei prezydencki minister Karol Rabenda zauważył, że dziura w NFZ w tym roku osiągnęła około 20 mld zł.
– Rozumiemy, że wydatków w budżecie państwa jest wiele, ale państwo nie powinno oszczędzać na zdrowiu pacjentów i na zdrowiu dzieci. Także taka sytuacja jest niedopuszczalna według prezydenta – tłumaczył.
Podkreślił, że „oczywiście tu odpowiedzialność leży w 100 proc. po stronie rządowej, ale to nie jest tak, że pan prezydent przygląda się temu biernie”.
– Jesteśmy po szeregu spotkań i konsultacji w tych sprawach i pan prezydent chciałby zaproponować rozwiązanie, które w części pozwoli rozwiązać tę tragiczną sytuację w służbie zdrowia. Otóż zmiany w ustawie o Funduszu Medycznym – przekazał.
Dodał, że z Funduszu Medycznego już w tym roku zostały sfinansowane badania na kwotę 800 mln zł.
– Są tam jeszcze środki, które miały być wykorzystane na inwestycje, głównie inwestycje w obszarze onkologii. Niestety przez nieudolność pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny te środki nie zostały wydane. Prezydent proponuje, żeby przesunąć te środki na leczenie pacjentów, młodzieży oraz dzieci – mówił Karol Rabenda.
Prezydencki minister podkreślił, że „w tej sytuacji nie da się jednym posunięciem rozwiązać, ale wszystkie inicjatywy, które poprawiają tę tragiczną sytuację polskich pacjentów powinny zostać rozpatrzone i wprowadzone w życie”.
– Dlatego pan prezydent zwraca się do parlamentu o zmiany ustawowe, które pozwolą zasilić budżet NFZ o ponad 3,5 mld zł – dodał.
Dziura w NFZ
NFZ brakuje w tym roku około 14 mld zł. Luka w przyszłorocznym budżecie może wynieść nawet 23 mld zł. Pod koniec października NFZ otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi. Łącznie dotychczasowa dotacja dla NFZ w 2025 roku wyniosła 32 mld zł.
