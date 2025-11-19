Prezydent Nawrocki wystąpił z nową inicjatywą. Padła data

W środę w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na apel, jaki NIL wystosowała do polskich władz w związku z pogarszającą się sytuacją w ochronie zdrowia.

Wśród głównych problemów wymieniono niedofinansowanie i brak spójnej strategii reformy służby zdrowia w Polsce.

Nowa inicjatywa Nawrockiego. Znamy szczegóły

– Pan prezydent zaproponował zorganizowanie szczytu medycznego, który odbędzie się 5 grudnia o godz. 10:00 w Pałacu Prezydenckim – poinformował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy Karola Nawrockiego.

Wydarzenie ma na celu poznanie sytuacji w polskiej służbie zdrowia od strony lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich tych, którzy na co dzień dbają o zdrowie Polaków. – Szczyt medyczny będzie pierwszym punktem działań prezydenta Karola Nawrockiego. Po tym szczycie zapewne powstaną rekomendacje, mapa drogowa, która ma się przyczynić – albo przede wszystkim zmusić – rządzących do tego, by znaleźli środki finansowe na naprawę sytuacji w polskim lecznictwie – wyjaśnił Leśkiewicz.

Na spotkanie zostaną zaproszone przede wszystkim organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, a także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Prezydent Nawrocki złożył projekt

Przypomnijmy, że w związku z brakami w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia sięgającymi w tym roku 20 miliardów złotych, prezydent Karol Nawrocki przedstawił w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym.

Zgodnie z propozycją głowy państwa, budżet NFZ miałby zostać zasilony środkami z Funduszu Medycznego w kwocie ponad 3,5 mld zł. Środki te będzie można przeznaczyć na leczenie dzieci i młodzieży. Ponadto, projekt zakłada utworzenie dwóch subfunduszy: chorób rzadkich u dzieci oraz infrastruktury bezpieczeństwa.

