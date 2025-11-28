Bogucki uderza w Tuska. To odpowiedź na oskarżenia wobec Nawrockiego

Premier Donald Tusk ocenił w czwartek na platformie X, że "prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją". "To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!"– dodał szef rządu.

Tusk zarzucił Nawrockiemu "sabotaż". Bogucki odpowiedział

Na słowa premiera odpowiedział w piątek w Radiowej Trójce szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Jeżeli premier Tusk mówi o sabotażu, to powinien sam bić się w piersi od wielu, wielu lat, wtedy kiedy przeprowadzał głęboki reset z Rosją – stwierdził.

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego “to był sabotaż dotyczący całego państwa, wtedy, kiedy stawał na polsko-białoruskiej granicy, kiedy był realizowany scenariusz Putina przez Łukaszenkę”. – Wtedy, kiedy mówił, że trzeba wpuścić tych ludzi, to są biedni ludzie, którzy poszukują swojego miejsca na ziemi. Dzisiaj mielibyśmy gigantyczny kryzys migracyjny – dodał.

Spór o awanse na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW

7 listopada premier Donald Tusk na nagraniu opublikowanym na platformie X, zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów SKW i ABW.

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki, w opublikowanej tego samego dnia na platformie X, przekazał, że premier "podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych przekazał, że we wtorek do KPRM dotarło pismo z Kancelarii Prezydenta RP, odsyłające wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW. Tomasz Siemoniak stwierdził, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i będzie się zastanawiać, co dalej.

O sprawę był pytany w Polsat News Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta. – Pan prezydent Karol Nawrocki nie blokuje nominacji na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych. (…) Odesłaliśmy te wnioski bez rozpatrzenia ponieważ tak, jak wcześniej pan prezydent mówił, pan prezydent oczekuje na spotkanie z szefami służb specjalnych – powiedział.

