"Powinni się stawić". Rzecznik Nawrockiego apeluje do Tuska

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych przekazał, że we wtorek do KPRM dotarło pismo z Kancelarii Prezydenta RP, odsyłające wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW. Tomasz Siemoniak stwierdził, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i będzie się zastanawiać, co dalej.

Prezydent blokuje nominacje oficerskie? Leśkiewicz tłumaczy

O sprawę był pytany w Polsat News Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta.

– Pan prezydent Karol Nawrocki nie blokuje nominacji na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych. (…) Odesłaliśmy te wnioski bez rozpatrzenia ponieważ tak, jak wcześniej pan prezydent mówił, pan prezydent oczekuje na spotkanie z szefami służb specjalnych – powiedział.

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że potrzeba zorganizowania spotkania wyszła ze strony Kancelarii Prezydenta RP i samego prezydenta Karola Nawrockiego. – Zatem szefowie służb specjalnych powinni się stawić w Kancelarii Prezydenta i spotkać się z panem prezydentem, bo właśnie o tych nominacjach na pierwszy stopień oficerski pan prezydent chciał z szefami służb porozmawiać – tłumaczył.

Rzecznik prezydenta dodał, „że w ostatnim czasie zmienił się sposób szkolenia na pierwszy stopień oficerski, sposób szkolenia kandydatów na oficerów w służbach specjalnych”. – Niegdyś były to kursy czteromiesięczne, teraz są to kursy dwukrotne po trzy tygodnie. Pan prezydent chciał się dowiedzieć jaka jest pragmatyka typowania na pierwszy stopień oficerski, jak ten proces szkoleń wygląda – mówił.

Nie ma negatywnej decyzji Karola Nawrockiego

Podkreślił przy tym, że „nie możemy tu mówić o negatywnej decyzji pana prezydenta, bo takiej decyzji po prostu nie ma”. – Nie ma żadnej decyzji w tej chwili pana prezydenta, bo pan prezydent najpierw chce spotkać się z szefami służb specjalnych, porozmawiać o tych konkretnych wnioskach nominacyjnych i wówczas te decyzje będą – dodał.

Rafał Leśkiewicz pytany o słowa Tomasza Siemoniaka, który stwierdził, że jest to karanie przez prezydenta kandydatów na oficerów, odpowiedział, że to nieprawda. – Słowa ministra Siemoniaka pokazują, że tak naprawdę nie szanuje podległych sobie służb, nie szanuje kandydatów na oficerów w służbach specjalnych, którzy zapewne dobrze wykonują swoją pracę na rzecz Rzeczpospolitej – powiedział.

Zauważył, że „wystarczy, że dojdzie do spotkania z panem prezydentem, bo to jest rzecz kluczowa”. – Podczas spotkania zostaną omówione wszystkie wnioski na pierwszy stopień oficerski i wówczas zapadną decyzje, które podejmie pan prezydent zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami – tłumaczył.

Rzecznik prezydenta zaapelował do premiera Donalda Tuska, by zgodził się na spotkanie szefów służb specjalnych z prezydentem Karolem Nawrockim.

Spór o nominacje oficerskie w SKW i ABW

7 listopada premier Donald Tusk na nagraniu opublikowanym na platformie X, zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów SKW i ABW.

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki, w opublikowanej tego samego dnia na platformie X, przekazał, że premier „podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP”.

Czytaj też:

"Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej". Tusk uderza w NawrockiegoCzytaj też:

"Premierze rządu bezprawia". Nawrocki ostro odpowiedział Tuskowi