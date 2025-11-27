130 wniosków do prezydenta. Nawrocki wszystkie odrzucił

Według źródeł serwisu, prezydent nie tylko odmówił podpisania awansów na pierwszy stopień oficerski, ale również solidnie umotywowanych wniosków o odznaczenia i ordery dla funkcjonariuszy ABW oraz żołnierzy wojskowych służb specjalnych: wywiadu (SWW) i kontrwywiadu (SKW).

– ABW skierowała do prezydenta Karola Nawrockiego 130 wniosków dotyczących odznaczeń. Żaden z nich nie uzyskał akceptacji. Doprawdy nikt nie jest w stanie tego zrozumieć – powiedział w rozmowie z TVN24 Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

– Nigdzie nie słyszałem choćby cienia zrozumienia dla tej sytuacji. Podporucznicy służb po prostu nie rozumieją, za co są karani – stwierdził doświadczony funkcjonariusz, cytowany w materiale.

Pytania o powody, którymi kierował się Karol Nawrocki, redakcja przesłała do Kancelarii Prezydenta. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymała odpowiedzi.

Spór o awanse. Nawrocki oczekuje przeprosin i stawienia się u niego szefów służb specjalnych

Premier Donald Tusk poinformował na początku listopada, że prezydent nie podpisał 136 awansów na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Premier ocenił, że to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Karol Nawrocki w odpowiedzi oświadczył, że szef rządu "skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło". – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – ocenił Nawrocki.

Później w wywiadzie dla TV Republika prezydent oświadczył, że "po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej po 1989 r. szefowie służb odmówili spotkania z prezydentem wybranym demokratycznie". – Czekam na przeprosiny i na stawienie się szefów służb u prezydenta Polski, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich – zaznaczył.

Pismo z Kancelarii Prezydenta do KPRM. "Ostateczna negatywna odpowiedź"

W środę (26 listopada) minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że Kancelaria Prezydenta odesłała we wtorek do Kancelarii Premiera wniosek o nadanie pierwszych stopni oficerskich funkcjonariuszom ABW. Siemoniak uznał to, za "ostateczną negatywną odpowiedź".

Pierwszy stopień oficerski (podporucznik) nadaje prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych i administracji, w zależności od służby.

