"To nie do zaakceptowania". Burza po decyzji prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki odrzucił 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – taką informację podał portal TVN24. Do decyzji głowy państwa w tym zakresie odniósł się w czwartek podczas konferencji prasowej minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Siemoniak o decyzji prezydenta: Bezprecedensowa

– To nie do zaakceptowania. Bardzo mocno nad tym ubolewam. Wiem, jakie to poruszenie wywołuje w służbie. Prezydent uderza w tych ludzi, jacy są na pierwszej linii frontu. Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie – powiedział.

Siemoniak przypomniał, że najpierw Karol Nawrocki zablokował nominację oficerskie, potem z kolei nie podjął decyzji o oznaczeniach na Święto Niepodległości.

– Bezprecedensowa decyzja, karanie funkcjonariuszy, którzy nic nie mają wspólnego z polityką. To nie jest odznaczenie dla mnie czy dla wiceministrów– podkreślił koordynator służb specjalnych.

130 wniosk ów do prezydenta. Nawrocki wszystkie odrzuci ł

Według źródeł serwisu TVN24.pl, prezydent nie tylko odmówił podpisania awansów na pierwszy stopień oficerski, ale również solidnie umotywowanych wniosków o odznaczenia i ordery dla funkcjonariuszy ABW oraz żołnierzy wojskowych służb specjalnych: wywiadu (SWW) i kontrwywiadu (SKW).

– ABW skierowała do prezydenta Karola Nawrockiego 130 wniosków dotyczących odznaczeń. Żaden z nich nie uzyskał akceptacji. Doprawdy nikt nie jest w stanie tego zrozumieć – powiedział w rozmowie z portalem Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

– Nigdzie nie słyszałem choćby cienia zrozumienia dla tej sytuacji. Podporucznicy służb po prostu nie rozumieją, za co są karani – stwierdził doświadczony funkcjonariusz, cytowany w materiale.

Pytania o powody, którymi kierował się Karol Nawrocki, redakcja przesłała do Kancelarii Prezydenta. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymała odpowiedzi.

