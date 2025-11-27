"To nie do zaakceptowania". Burza po decyzji prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki odrzucił 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – taką informację podał portal TVN24. Do decyzji głowy państwa w tym zakresie odniósł się w czwartek podczas konferencji prasowej minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Siemoniak o decyzji prezydenta: Bezprecedensowa
– To nie do zaakceptowania. Bardzo mocno nad tym ubolewam. Wiem, jakie to poruszenie wywołuje w służbie. Prezydent uderza w tych ludzi, jacy są na pierwszej linii frontu. Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie – powiedział.
Siemoniak przypomniał, że najpierw Karol Nawrocki zablokował nominację oficerskie, potem z kolei nie podjął decyzji o oznaczeniach na Święto Niepodległości.
– Bezprecedensowa decyzja, karanie funkcjonariuszy, którzy nic nie mają wspólnego z polityką. To nie jest odznaczenie dla mnie czy dla wiceministrów– podkreślił koordynator służb specjalnych.
130 wniosków do prezydenta. Nawrocki wszystkie odrzucił
Według źródeł serwisu TVN24.pl, prezydent nie tylko odmówił podpisania awansów na pierwszy stopień oficerski, ale również solidnie umotywowanych wniosków o odznaczenia i ordery dla funkcjonariuszy ABW oraz żołnierzy wojskowych służb specjalnych: wywiadu (SWW) i kontrwywiadu (SKW).
– ABW skierowała do prezydenta Karola Nawrockiego 130 wniosków dotyczących odznaczeń. Żaden z nich nie uzyskał akceptacji. Doprawdy nikt nie jest w stanie tego zrozumieć – powiedział w rozmowie z portalem Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
– Nigdzie nie słyszałem choćby cienia zrozumienia dla tej sytuacji. Podporucznicy służb po prostu nie rozumieją, za co są karani – stwierdził doświadczony funkcjonariusz, cytowany w materiale.
Pytania o powody, którymi kierował się Karol Nawrocki, redakcja przesłała do Kancelarii Prezydenta. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymała odpowiedzi.
