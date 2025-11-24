Nawrocki spotkał się z Babiszem. Padła ważna deklaracja

Prezydent Karol Nawrocki przebywał w poniedziałek z wizytą w Pradze. Spotkał się m.in. z Andrejem Babiszem, byłym premierem Czech i liderem zwycięskiego ugrupowania ANO w niedawnych wyborach parlamentarnych, który otrzymał misję utworzenia nowego rządu.

Po spotkaniu z Karolem Nawrockim, Andrej Babisz, poinformował, że z prezydentem RP rozmawiał m.in. o kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Nawrocki chce znieść stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w poniedziałek na Uniwersytecie Karola w Pradze swój program dla Unii Europejskiej, sprzeciwiający się procesowi centralizacji Wspólnoty.

Opowiedział się m.in. za przywróceniem prezydencji w UE szefowi władzy wykonawczej państwa członkowskiego, sprawującego w danym momencie przewodnictwo w Radzie UE.

– W związku z tym Polska proponuje również zniesienie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady musi być, jak poprzednio, prezydentem, premierem lub kanclerzem swojego kraju, czyli politykiem posiadającym mandat demokratyczny i własne polityczne zaplecze, a nie urzędnikiem-biurokratą, zależnym od poparcia wielkich mocarstw UE – mówił.

Grupa Wyszehradzka zostanie odnowiona?

Ponadto, podczas spotkania, Andrej Babisz i Karol Nawrocki, zgodzili się, że Grupa Wyszehradzka miała dobre wyniki, gdy działała na szczeblu premierów. Andrej Babisz, jeśli ponownie zostanie premierem Czech, chce dążyć do odnowienia współpracy w kwestiach, co do których istnieje porozumienie.

– Jeśli niektóre państwa Grupy Wyszehradzkiej mają odmienne zdanie na temat konfliktu na Ukrainie, nie oznacza to, że nie możemy wspólnie zająć się kwestią ETS2, nielegalnej migracji, powrotu do ETS1, a przede wszystkim kwestiami energetycznymi i innymi problemami trapiącymi Europę – powiedział dziennikarzom po spotkaniu z Karolem Nawrockim.

