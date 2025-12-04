Katastrofalna sytuacja w służbie zdrowia. Tusk uspokaja

Od dłuższego czasu media regularnie informują o kłopotach finansowych szpitali w całej Polsce. Wiele z nich musiało wstrzymać przyjmowanie pacjentów bądź przełożyć zaplanowane wcześniej zabiegi i operacje. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla pacjentów onkologicznych, którzy muszą otrzymać leczenie. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska alarmowała niedawno, że pacjenci z nowotworami są odsyłani do innych szpitali. Ministerstwo Zdrowia i NFZ twierdzą, że takie sytuacje nie miały miejsca.

W czwartek odbywa się szczyt medyczny "Bezpieczny pacjent" poświęcony sytuacji w służbie zdrowia. Weźmie w nim udział premier. Donald Tusk zapewnił podczas konferencji prasowej, że NFZ nie jest bankrutem, a wszystkie zakontraktowane świadczenia zostaną opłacone.

– Jestem przekonany, że większość na tej sali o tym dobrze wie, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem. Ta teza się pojawia często w przestrzeni publicznej. W obrocie gospodarczym [...] macie państwo bardzo mało tak rzetelnych płatników, jak Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli chodzi o płacenie tego, do czego NFZ się zobowiązał wobec podmiotów – powiedział szef rządu.

– Otrzymałem jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem, ale na pewno prezes Nowak to potwierdzi w czasie swojego wystąpienia, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest nie tylko wypłacalny, ale jest rzetelnym płatnikiem, jeśli chodzi o umowy z podmiotami. Także jeśli chodzi o nadwykonania nielimitowane, te płatności będą zrealizowane – dodał Tusk.

Premier zaznaczył, że jest świadomy trudnej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia. Przestrzega jednak przed katastrofalnymi wizjami.

– Nie mówię, że jest dobrze, bo wiem, że naszym zadaniem [...] jest [...] namysł i później jak najszybsze decyzje, co zrobić, żeby nie było poczucia zapaści w jakichś miejscach, żeby nie było powodów, nawet jeśli to są preteksty, ale powodów do wykrzykiwania haseł, że bankruci, że koniec, zawał – stwierdził.

Cięcia w przyszłorocznym budżecie

Ministerstwo Zdrowia szykuje spore zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. Portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że nie obejdzie się bez oszczędności. Na ich wprowadzenie miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co jednak ważne, cięcia mają dotknąć nie tylko pracowników szpitali, ale także pacjentów.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła listę 15 działań, które w przyszłym roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł. Większość tych działań nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ.

