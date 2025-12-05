Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego. Uszczypliwe słowa premiera

– Życzę zdrowia i jak najdłuższego panowania Jarosławowi Kaczyńskiemu w PiS-ie. Jest jednym z gwarantów naszego sukcesu. Ale wydaje się, że tam rzeczywiście już pod dywanem te partyjne buldogi naprawdę wzięły się… wiecie za co – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie Rady Krajowej KO.

Tusk: Skandaliczne weto

Następnie szef rządu przeszedł do dzisiejszego głosowania w Sejmie nad odrzuceniem prezydenckiego weta dot. kryptowalut. Polityk stwierdził, że "kryptoafera" pokazała, że PiS i Konfederacja są w stanie się porozumieć, gdy pojawia się temat "kasy".

– Widać, że na każdym poziomie, wewnątrz PiS-u, między PiS-em a Konfederacją, wewnątrz Konfederacji, ścierają się, kłócą się zawzięcie o to, ile kto z nich będzie miał wpływu w swoich partiach. Ale przychodzi ten dzień, kiedy wszyscy oni, bez wyjątku, w PiS-ie i Konfederacji są zjednoczeni jak jeden mąż. Kiedy chodzi o kasę. Byliśmy tego dzisiaj świadkami – ocenił Tusk.

Zdaniem Donalda Tuska weto prezydenta jest "skandaliczne". – Jaśniej nie mogłem już wyjaśnić posłankom i posłom naszej koalicji i przede wszystkim opozycji, o co chodzi w tzw. kryptoaferze, o co chodzi z tym niezrozumiałym, mogę już dzisiaj powiedzieć z pełnym przekonaniem, skandalicznym wetem prezydenta Nawrockiego – mówił premier.

Następnie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta oraz polityków PiS. – Prezydencie Nawrocki, prezesie Kaczyński, panowie Bosak, panowie Mentzen, nie miejcie złudzeń. Nikt nie będzie obojętny na to, co robicie – stwierdził.

Sejm nie odrzucił weta prezydenta. Wcześniej Tusk na tajnym posiedzeniu o kryptowalutach

W piątek na wniosek szefa rządu utajniono część posiedzenia Sejmu, w trakcie którego Tusk miał mówić o "kryptoaferze" i "rosyjskim śladzie". Po południu odbyło się głosowanie, w którym Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za wnioskiem głosowało 243 posłów, przeciw było 192, żaden się nie wstrzymał.

Zwrot ws. kryptowalut. Nowa inicjatywa Nawrockiego