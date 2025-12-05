Tusk o sondażu: Różnica przekroczyła 10 punktów

Z najnowszego badania poparcia dla partii politycznych wynika, że liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 30,3 proc., o 1,5 pkt proc. więcej niż w listopadzie.

Drugie miejsce ze stratą prawie 10 pkt proc. zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 20,7 proc. głosów. To dokładnie tyle samo, ile w zeszłym miesiącu.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,5 proc., co oznacza spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu z listopadem.

Sondaż CBOS: KO prowadzi, jej dwaj koalicjanci szorują po dnie

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 7 pkt proc. Ugrupowanie Grzegorza Brauna straciło w ciągu miesiąca 1,5 pkt proc., najwięcej spośród wszystkich formacji ujętych w sondażu.

Na granicy progu wyborczego balansuje Lewica z wynikiem 5,2 proc (wzrost o 1,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem CBOS).

Poza parlamentem plasują się: Partia Razem (3,8 pkt proc., wzrost o 0,5 pkt proc.), Polska 2050 (2 proc., wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,4 proc., bez zmian).

14,3 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów nie wie, na kogo oddałoby swój głos (spadek o 1,8 pkt proc.). Podobnie jak w listopadzie 2,5 proc. hipotetycznych wyborców odmówiło ujawnienia swoich preferencji partyjnych (spadek o 0,1 pkt proc).

CBOS opublikował również grafikę przedstawiającą poparcie dla poszczególnych ugrupowań bez respondentów niezdecydowanych i tych, którzy odmówili odpowiedzi. W tym wariancie wyniki przedstawiają się następująco: KO – 35 proc., PiS – 24,8 proc., Konfederacja – 14,2 proc., Korona Brauna – 8 proc., Lewica – 6,2 proc., Razem – 4,4 proc., PSL – 3,7 proc., Polska 2050 – 2,7 proc.

Premier Donald Tusk, który grafikę CBOS zamieścił w serwisie X, napisał: "Przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów. I to przed #KryptoAferaPiS".

twitter

Sejm nie odrzucił weta prezydenta. Wcześniej Tusk na tajnym posiedzeniu o kryptowalutach

W piątek na wniosek szefa rządu utajniono część posiedzenia Sejmu, w trakcie którego Tusk miał mówić o "kryptoaferze" i "rosyjskim śladzie". Po południu odbyło się głosowanie, w którym Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za wnioskiem głosowało 243 posłów, przeciw było 192, żaden się nie wstrzymał.

Czytaj też:

"Kompromitacja". Opozycja nie zostawia suchej nitki na Tusku