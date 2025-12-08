"Profilowanie rasowe". Studenci skarżą się na Polaków

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" przypomina, że uczelnia oferuje studentom polsko-niemiecki kampus. "Studenci regularnie przemierzają miejski most, długi na 252 metry, symbol jedności Europy. Mają wykłady raz po polskiej, raz po niemieckiej stronie Odry, na kampusie Viadrina we Frankfurcie i na Collegium Polonicum w Słubicach" – czytamy.

Dłuższy spacer przez kolor skóry?

Zwykle pokonanie drogi zajmowało 17 minut, ale na skutek wprowadzonych kontroli czas przemieszczenia się na zajęcia znacznie się wydłużył. Studenci skarżą się, że wpływ ma na to również... kolor skóry.

28-letni mężczyzna z Bangladeszu twierdzi, że czasami przejście przez most zajmuje mu aż 45 minut, przez co nie może wziąć udziału w zajęciach. Choć zaznacza, że na samych zajęciach nie czuje się jak intruz, to podczas pokonywania trasy przez most towarzyszy mu uczucie obcości. – Jakbym robił coś nielegalnego, a ja tu przecież tylko studiuje – podkreśla student w rozmowie z "Der Spiegel".

Przedstawicielka kierownictwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Janina Nuyken, przyznaje, że uczelnia ma kłopot z tą sytuacją. – W języku marketingu powiedzielibyśmy, że składamy użytkownikom obietnicę, której nie jesteśmy w stanie spełnić, przynajmniej nie wobec tych, którzy nie wyglądają środkowoeuropejsko – podkreśla Nuyken, która przyznaje jednocześnie, że ona sama – blondynka o niebieskich oczach – nie została jeszcze skontrolowana na granicy.

"Profilowanie rasowe"

Deutsche Welle zwraca uwagę, że zastrzeżenia co do działań polskiej Straży Granicznej ma Amnesty International. Organizacja przeprowadziła ankietę wśród studentów, których dotyczy problem. Młodzież twierdzi, że polscy pogranicznicy są "podejrzliwi" i "niezbyt uprzejmi". "Zachowują się jakby byli na tropie jakieś zbrodni" – napisał jeden z uczestników ankiety.

Aktywiści Amnesty International są zdania, że na moście granicznym dochodzi do procederu "profilowania rasowego".

Polska Straż Graniczna podkreśla z kolei, że prowadzone przez nią działania pomagają ograniczać przestępczość, a do tej pory nie wpłynęły żadne skargi na czynności dokonywane przez mundurowych wobec studentów.

