Prokuratura powołała specjalny zespół. Zajmie się głośną ostatnio sprawą

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Dariusz Korneluk powołał zespół do badań aktowych i monitorowania spraw dotyczących przestępczości związanej z funkcjonowaniem rynku kryptowalut.

Korneluk powołał specjalny zespół. W tle kryptowaluty

Prokuratura uściśliła, że zespół nie będzie prowadził własnych śledztw. „Jego celem jest ustalenie skali i charakterystyki przestępczości związanej z rynkiem kryptowalut oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających ewentualnych zmian prawnych lub organizacyjnych. Celem jest również wsparcie prokuratorów w prowadzeniu tego rodzaju postępowań” – czytamy.

Dodano, że cele te będą realizowane poprzez badanie akt oraz monitorowanie spraw prowadzonych w innych jednostkach prokuratury dotyczących przestępczości kryptowalutowej.

Prokuratura Krajowa wyliczyła, że przedmiotem badania będą w szczególności sprawy dotyczące:

nieuprawnionego zaboru kryptowalut,

podszywania się pod platformy inwestycyjne w celu wyłudzenia środków finansowych,

wykorzystania kryptowalut w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, szpiegostwa i przestępczości narkotykowej.

Ustawa o rynku kryptoaktywów. Weto prezydenta

Ponadto poinformowano, że do dnia 31 stycznia 2026 roku zespół przedstawi raport końcowy zawierający wnioski z przeprowadzonych badań.

1 grudnia prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

Sejm głosował w piątek w sprawie ponownego uchwalenia zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o kryptoaktywach. Aby przyjąć ją ponownie i zarazem odrzucić prezydenckie weto, potrzebna była większość 3/5 głosów, czyli przy głosujących 435 posłach wymagana większość to 261. Za wnioskiem zagłosowało 243, przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że Sejm nie odrzucił weta prezydenta.

Wcześniej, także w piątek, premier Donald Tusk na zamkniętej części obrad Sejmu przedstawił informację dotyczącą spraw z zakresu bezpieczeństwa państwa.

