"Atmosfera jest kiepska". W koalicji wrze, Tusk ignorowany przez partnerów

Z miesiąca na miesiąc atmosfera w koalicji rządzącej staje się coraz gorsza. Jak donosi Wirtualna Polska, koalicjanci zignorowali apel Donalda Tuska z 4 marca, w którym prosił o "bezwzględne" zawieszenie "jałowych dyskusji, sporów prestiżowych nieporozumień koalicyjnych" i publicznie kłócą się o coraz większą liczbę spraw.

"Ministrowie, wiceministrowie, szefowie klubów, partyjni liderzy, szeregowi posłowie – czy to na spotkaniach z wyborcami, czy w wywiadach, czy na portalach społecznościowych – zarzucają sobie kłamstwa, hipokryzję, bezczelność, forsowanie złych pomysłów, sabotowanie ich czy podkradanie. A to wszystko w ogniu kampanii wyborczej" – czytamy na portalu.

Dziennikarze donoszą, że od początku grudnia nie odbyło się żadne spotkanie liderów partii tworzących koalicję. Oficjalnie jako powód wskazuje się kampanię wyborczą. Politycy poszczególnych partii, co zrozumiałe, wspierają swoich kandydatów. To budzi napięcie i nieporozumienia. Jednocześnie część rozmówców przyznaje, że wybory to tylko jeden z powodów złej atmosfery w Koalicji 15 października.

Drugim powodem jest niemoc sejmowa. Bo chociaż koalicja ma większość w izbie, to jednak w wielu kwestiach nie potrafi dojść do porozumienia, co wzbudza frustrację zwłaszcza wśród polityków Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy narzekają, że obietnice wyborcze "nie są dowożone". Co więcej, brak realizacji przedwyborczych postulatów budzi złość w elektoratach tych partii i jest bardzo źle odbierane.

Nowy spór

Ostatnią odsłoną sporu w łonie koalicji jest postulat Lewicy dotyczący likwidacji Funduszu Kościelnego.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej skierowała wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy likwidującej Fundusz Kościelny, który – jej zdaniem – jest symbolem "braku rozdziału Kościoła od państwa". Propozycja nie podoba się koalicjantom Lewicy.

"Fundusz Kościelny to nie przywilej, lecz element historycznego kompromisu. Fundusz Kościelny działa na rzecz ok. 170 kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowany status prawny w RP. Likwidacja w imię ideologii to droga donikąd. Tylko dialog, nie rewolucja!" – napisał na platformie X wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Czytaj też:

Rząd pospieszył się z ogłoszeniem sukcesu? KE może zablokować środki na obronnośćCzytaj też:

W koalicji znowu wrze. "Lewica wszczyna wojnę ideologiczną"