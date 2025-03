Polacy nieprzygotowani do wojny? Niepokojące słowa generała

Szef BBN stwierdził niedawno, że Polska mogłaby samodzielnie bronić się "przez tydzień lub dwa – przy dzisiejszym poziomie zapasów". Jego wypowiedź skrytykował były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Leon Komornicki.

– Pan generał, szef BBN zapomniał, że jest ważnym urzędnikiem państwowym i odpowiada za wrażliwie dane, i takimi danymi nie powinien się dzielić w przestrzeni publicznej – powiedział wojskowy.

Jednocześnie gen. Komornicki przyznał, że Polska nie jest w stanie prowadzić "długotrwałej, wyczerpującej wojny". Jego zdaniem wojsko straci zdolności po miesiącu.

"To jest niepokojące"

Generał odniósł się do sondażu pracowni Opinia24, przeprowadzonego dla RMF FM, z którego wynika, że ponad połowa Polaków nie chce skorzystać z dobrowolnych szkoleń wojskowych.

– To jest niepokojące, bo to świadczy o niegotowości społeczeństwa polskiego do najwyższych poświęceń w obronie kraju czy ojczyzny – powiedział były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

– W mojej ocenie rząd nie ma opracowanej strategii informacji w tym zakresie. I trwa wojna. I potrzeby są tu oczywiste, że musimy odwiesić pobór – zaznaczył.

Rząd ogłasza szkolenia

Na początku marca premier Donald Tusk wraz z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ogłosili plan organizacji wojskowych kursów dla wszystkich chętnych.

– Mówimy o potrzebie armii półmilionowej w Polsce. Kiedy patrzymy na liczby na realnym froncie walki, to wydaje się, że jeśli mądrze to zorganizujemy, to będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są rezerwiści, ale to będą także intensywne szkolenia, które powinny pozwolić z tych, którzy nie idą do wojska, uczynić pełnoprawnych żołnierzy w sytuacji konfliktu — mówił Donald Tusk.

Premier dodał wówczas, że już trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. – Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń — poinformował Tusk.

