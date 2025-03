"Powinniśmy odwiesić pobór". Generał nie ma wątpliwości

Blisko 45 proc. Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej – wynika z sondażu agencji SW Research. "Czy jest pan/pani za przywróceniem w Polsce powszechnej służby wojskowej?" – zapytali respondentów ankieterzy agencji SW Research w nowym sondażu dla "Wprost".

Przywrócenie powszechnej służby wojskowej? 44,7 proc. badanych jest "za"

44,7 proc. uczestników badania jest za przywróceniem powszechnej służby wojskowej. Przeciwnego zdania jest 35,3 proc. ankietowanych. 20 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Z badania wynika, że mężczyźni częściej opowiadali się za powszechną służbą wojskową (46,6 proc.), niż kobiety (42,9 proc.). Największe poparcie dla przywrócenia zasadniczej służby wojskowej odnotowano w przedziale wiekowym 35-49 lat (50,3 proc.), a najmniejsze wśród badanych do 24. roku życia (31,8 proc.).

– Od kilkunastu lat można zaobserwować wśród młodych ludzi chęć do odbycia jakiejś formy przygotowania wojskowego. I ma to znamiona zjawiska bliskiego powszechnemu. Rocznie kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków odbywa przeszkolenie wojskowe, zarówno w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, dobrowolnej służby wojskowej, jak i zaciągając się do armii. Atmosfera sprzyja akceptacji wśród części Polaków powrotu do poboru – skomentował w rozmowie z "Wprost" były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Gen. Kraszewski: Pobór bez zbędnej zwłoki

Gen. Jarosław Kraszewski uważa, że przeszkolenie wojskowe powinno być obowiązkowe dla wszystkich. Jak powiedział wojskowy na antenie Radia Zet: "nasz zasób mobilizacyjny znacząco się skurczył od momentu wprowadzenia armii zawodowej".

– Żeby być silnym, wszyscy muszą wiedzieć, że mamy zbudowany zasób osobowy. Trzeba rozróżnić zasób od tych, którzy są na etatach i przydziałach mobilizacyjnych – podkreślił wojskowy.

Zdaniem gen. Kraszewskiego, "czas, który minął od momentu wprowadzenia armii zawodowej do dziś, to czas, gdzie przestawiliśmy się na konsumpcyjny tryb życia, uciechy związane z demokracją, tryb bezkolizyjnego podróżowania po świecie tylko zapomnieliśmy, że każdy z nas powinien posiadać elementarną wiedzę w tym zakresie".

– Powinniśmy odwiesić pobór, powinien wejść w życie bez zbędnej zwłoki, powinniśmy się do tego przygotować – powiedział wojskowy.

