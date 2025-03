"Mentalne dziecko PRL-u". Polityk ostro o Kaczyńskim

Słowa lidera Polski 2050 padły bowiem podczas V Forum Samorządowego, które odbywa się w sobotę w Legionowie. Hołownia przemawiał głównie do zgromadzonych działaczy Polski 2050.

Hołownia: PiS dąży do centralizacji państwa

Choć przemówienie miało dotyczyć kwestii samorządu terytorialnego, marszałek Sejmu dużo uwagi poświęcił postawie, jaką prezentuje prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Wiecie dobrze, jakie jest moje zdanie od zawsze, odkąd wszedłem w politykę, jeśli chodzi o samorząd terytorialny. Podpisywaliśmy deklaracje, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, mieliśmy szansę spotykać się w różnych konfiguracjach pewnie ze znaczną częścią z Was po tej drodze, przez tych pięć lat, odkąd zdecydowałem się w 2020 roku wziąć udział w kampanii prezydenckiej – zaznaczył Szymon Hołownia.

Polityk nawiązał do okresu rządów Zjednoczonej Prawicy i spotkania, do jakiego doszło na stadionie warszawskiej Legii z samorządowcami z całej Polski przed wprowadzeniem lockdownu.

– Rozmawialiśmy wtedy o całej tej republice papierowych czeków. Rozmawialiśmy o tym, że rządzący wtedy PiS szykuje się do likwidacji powiatów zastąpienia ich urzędami rejonowymi, znowu z mianowanymi przez oczywiście rząd kierownikami tychże urzędów i wszystko wskazywało na to, że jeżeli nie uda się postawić temu tamy, będzie dochodziło do PRL-izacji, do centralizacji państwa, tak jak ma to w głowie poukładane Kaczyński – mówił Hołownia.

Marszałek Sejmu: Kaczyński przesiąkł PRL-em

Na tym krytyczne uwagi pod adresem prezesa PiS się nie skończyły.

– Kaczyński nie wie dokładnie, co robił, kiedy był stan wojenny, ale on cały przesiąkł PRL-em. On jest mentalnie dzieckiem PRL-u. Jeśli chodzi o samorząd jego myślenie jest takie: wszystko po but, wszystko pod rękę i namiestnicy w regionach – stwierdził lider Polski 2050.

– Jeśli chodzi o gospodarkę – wielkie centralne, narodowe zjednoczenia, najlepiej świętych z ich panteonu, w których będziemy mogli kontrolować absolutnie wszystko. Jak programy budowy dróg, to nie daj Boże, żebyście się do tego dotykali – wymieniał marszałek Sejmu.

– Najważniejsze jest to, żebyście całowali rękę, która przywiezie wam tekturkę z napisem, ile pieniędzy, jak będziecie grzeczni, dostaniecie. To jest myślenie, które w Polsce zakończyliśmy zwycięstwem Trzeciej Drogi w wyborach 2023 roku i to się nigdy nie ma prawa powtórzyć – podkreślił Szymon Hołownia.

