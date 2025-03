"Internet certyfikowany przez państwo". Hołownia: Trzeba to zrobić

W przestrzeni publicznej pojawiły się postulaty wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów przez uczniów w szkołach. Ich autorzy przywołują przykłady innych krajów. Resort edukacji Wielkiej Brytanii ogłosił, że aby poprawić zachowanie uczniów, należy zakazać używania telefonów komórkowych w szkołach w całej Anglii. Taki zakaz już wcześniej wprowadziły m.in. Francja, Włochy i Portugalia.

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów i filmów, czym rozpoczął debatę nad wpływem smartfonów na dzieci i młodzież. Wiceprezes PiS przytoczył wyniki badań z 2020 r., przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny. Wynika z nich, że ponad 80 proc. rodziców dzieci w wieku 3-6 lat widzi zagrożenie w zbyt częstym korzystaniu z telefonów komórkowych.

Hołownia: Państwo musi to zrobić

– Trzeba zakazać smartfonów w podstawówkach. Trzeba to zrobić i państwo musi to zrobić, rozmawiałem o tym z wiceministrem cyfryzacji. Państwo ma możliwość takiego skonfigurowania internetu w telefonach dzieci, żeby dostawały tylko i wyłącznie certyfikowany przez państwo, bezpieczny internet, bezpieczne treści. To nie jest fizyka jądrowa – powiedział marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia na spotkaniu z mieszkańcami Olsztyna.

Jak miałoby wyglądać "konfigurowanie" internetu? – Dostajesz kod QR, robisz zdjęcie, system prowadzi cię krok po kroku. Dziecko może odebrać w swoim smartfonie tylko te treści, które są standaryzowane. To dzisiaj jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, na tym to wisi, ale to można wyprowadzić spokojnie do narzędzia, które będzie służyło nam wszystkim – tłumaczył lider Polski 2050.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, OSE działa w celu: umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu; podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów; umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie; wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

– Jeżeli rząd nie położy ustawy o zakazie smartfonów w szkołach, to ja, jako prezydent, położę taką ustawę – zadeklarował Hołownia. – I spróbujcie wtedy zaprotestować, budujcie koalicję przeciwko mnie... – dodał.

Projekt "Stop narkotykowi pornografii"

6 marca, podczas pierwszego czytania, Sejm skierował do prac w komisjach obywatelski projekt ustawy "Stop narkotykowi pornografii". Celem projektu jest ograniczenie dostępu osób niepełnoletnich do treści pornograficznych poprzez wprowadzenie mechanizmów weryfikacji wieku użytkowników tego typu portali. Inicjatywa została poparta przez 212 tys. obywateli.

Równolegle trwają prace nad rządowym projektem ustawy dotyczącej ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami dostępnymi w sieci. Przedstawiciele wszystkich klubów i kół w Sejmie potwierdzali potrzebę wprowadzenia regulacji ograniczających dostęp małoletnich do pornografii.

