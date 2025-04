Trump podwoił swój majątek. "Opłaca się być królem"

Amerykański magazyn "Forbes" opublikował najnowszą listę miliarderów. Znajduje się na niej 3028 nazwisk, w tym 288 po raz pierwszy. Jak się okazuje, 15 osób dysponuje majątkiem przekraczającym 100 mld (przed rokiem było ich 14). Do tej grupy należy 15 proc. majątku światowych miliarderów.

W Stanach Zjednoczonych mieszka 902 miliarderów posiadających łącznie 6,75 biliona dolarów. Następne na liście są Chiny (450 obywateli z miliardowym majątkiem) oraz Indie (205 miliarderów).

Elon Musk na czele rankingu najbogatszych ludzi świata

Najbogatszym człowiekiem jest nadal Elon Musk, właściciel Tesli, SpaceX oraz platformy społecznościowych X, który dzięki wysokim wycenom akcji SpaceX i xAI, wzbogacił się w 2024 r. aż o 75 proc. Brytyjski dziennik "The Guardian" zauważył, że majątek Muska jest bliski rocznemu PKB Czech za 2023 r. Amerykański miliarder południowoafrykańskiego pochodzenia posiada 342 mld dolarów i jest pierwszą osobą, której majątek przekroczył wartość 300 mld.

Na drugim miejscu znalazł się twórca platformy społecznościowej Facebook oraz dyrektor generalny koncernu Meta (do którego, oprócz Facebooka, należą Instagram i Whatsapp) Mark Zuckerberg – majątek o wartości 216 mld dolarów. Trzecią pozycję na liście zajmuje natomiast dyrektor generalny i przewodniczący zarządu koncernu Amazon Jeff Bezos – 215 mld dolarów.

Majątek Donalda Trumpa powiększył się dwukrotnie

Według najnowszego zestawienia magazynu "Forbes", majątek prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wart jest 5,1 mld dolarów, a więc w ciągu roku podwoił się. Wartość nieruchomości należących do amerykańskiego przywódcy oszacowano na 1,1 mld dolarów. Najwyżej wyceniono jego udziały w wieżowcu 1290 Avenue of the Americas na Manhattanie w Nowym Jorku (252 mln dolarów). Z kolei Trump Tower, 202-metrowy wieżowiec zlokalizowany przy Piątej Alei w dzielnicy Midtown Manhattan wyceniono na 200 mln dolarów.

"Najpierw Trump sprzedał akcje swojej przynoszącej straty platformy mediów społecznościowych, pozostawiając sobie udział wart mniej więcej tyle, ile wszystkie jego nieruchomości razem wzięte. Następnie wprowadził na rynek swoje kryptowaluty, co przysporzyło mu kolejnych setek milionów dolarów. Opłaca się być królem" – napisał "Forbes".

