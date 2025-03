Biznes Muska w kryzysie. Jest interwencja Donalda Trumpa

W ostatnich trzech miesiącach akcje Tesli spadły niemal o połowę. "The New York Times" szuka powodów takiej sytuacji w relacjach Muska z Donaldem Trumpem i coraz większym zaangażowaniem miliardera w świat polityki.

Sprawę komentuje nawet prezydent USA. "Do Republikanów, Konserwatystów i wszystkich wspaniałych Amerykanów, Elon Musk »stawia wszystko na jedną kartę«, aby pomóc naszemu krajowi i wykonuje FANTASTYCZNĄ ROBOTĘ!" – zaczął swój wpis Trump.

Prezydent ocenia, że Musk padł ofiarą przeciwników politycznych. "Radykalni lewicowi szaleńcy, jak to często mają w zwyczaju, próbują nielegalnie i w zmowie bojkotować Teslę, jednego z największych producentów samochodów na świecie i »dziecko« Elona, aby zaatakować i zaszkodzić mu i wszystkiemu, co reprezentuje" – czytamy we wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social.

Przywódca USA twierdzi, te same osoby, które dzisiaj atakują interesy Muska, chciały mu zaszkodzić podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Trump też jednoznacznie zapewnił, że sam ma zamiar wesprzeć Teslę.

"W każdym razie jutro rano kupię nową Teslę, w dowód zaufania i wsparcia dla Elona Muska, prawdziwie wielkiego Amerykanina" – napisał.

Ten wpis skomentował już sam Musk. "Dziękuję, prezydencie" — napisał na portalu X.

"Potężny cyberatak na X". Musk skomentował awarię platformy

W poniedziałek kilkukrotnie serwis społecznościowy nie działał w wielu częściach świata. Sprawę skomentował właściciel platformy.

"Miał miejsce (nadal ma miejsce) potężny cyberatak na X. Jesteśmy atakowani każdego dnia, ale to było robione dużymi zasobami. Albo duża, skoordynowana grupa i/lub kraj jest zaangażowany. Badamy to" – napisał Musk.

Popularna platforma społecznościowa należąca do miliardera Elona Muska nie działała zarówno z poziomu aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki internetowej. Problemy mieli użytkownicy wielu krajów, m.in. Polski, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Japonii. Około południa wydawało się, że wszystko wraca do normy, ale później jeszcze kilkukrotnie pojawiały się problemy.

