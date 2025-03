Nowy ambasador USA w Polsce grozi polskiemu rządowi. "Trump odpowie odwetem"

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w poniedziałek, że w najbliższych miesiącach jego resort zaprezentuje model podatku cyfrowego od przychodów lub zysków big-techów w Polsce.

Według zapowiedzi, nowa danina objęłaby duże korporacje, "które płacą oczywiście podatki, ale w innych państwach są one o wiele większe". Szef MC zapewniał, że nie chodzi o żadną rewolucją, ale o to, aby sytuacja w Polsce była taka, jak w innych krajach – Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie.

Środki, które zasiliłyby budżet z tytułu nowego podatku, miałyby wesprzeć rozwój firm i startupów z sektora cyfrowo-technologicznego i media.

Rząd pracuje nad podatkiem cyfrowym

Informację o planach MC opublikowano na profilu Lewicy na platformie X, podkreślając, że to "ogromny sukces Gawkowskiego".

"Big techy, które przez lata czerpały ogromne zyski z danych i pracy polskich użytkowników, w końcu zapłacą sprawiedliwe podatki! Dzięki tej zmianie miliardy, które do tej pory wypływały za granicę, zostaną w Polsce i zasilą rozwój naszego sektora technologicznego, startupów i mediów. To krok w stronę silniejszej, niezależnej cyfrowo Polski, gdzie korzyści z cyfryzacji trafiają do społeczeństwa, a nie tylko do garstki globalnych gigantów" – napisano.

Nowy ambasador USA w Polsce ostrzega: Trump podejmie działania odwetowe

Wpis skomentował Thomas Rose, którego prezydent USA Donald Trump wybrał na nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. "Niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który tylko zaszkodzi Polsce i jej stosunkom z USA. Prezydent Trump podejmie działania odwetowe. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji!" – oświadczył Rose.

W styczniu nowy ambasador USA skrytykował rząd Donalda Tuska za grożenie aresztowaniem Benjamina Netanjahu, jeśli premier Izraela przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz i jednocześnie chwalił prezydenta Andrzeja Dudę za przekonanie Tuska do zmiany stanowiska.

