Trump poleci do Chin? Padł wstępny termin

Trwają przygotowania do spotkania Donald Trump – Xi Jinping. Obaj prezydenci liczą na to, że wydarzenie odbędzie się w ich kraju, co mogliby przedstawić jako sukces dyplomatyczny. Według "Wall Street Journal", powołującego się na "osoby bliskie sprawie", USA i Chiny prowadzą rozmowy na temat organizacji "urodzinowego szczytu", który miałby się odbyć w czerwcu w Waszyngtonie. Trump będzie obchodził 79. urodziny 14 czerwca, a dzień później Xi Jinping skończy 72 lata.

Trump miał także dążyć do organizacji spotkania w swojej posiadłości w Mar-a-Lago, jednak strona chińska chce, aby wydarzenie miało bardziej formalny charakter i naciska na rozmowy w Pekinie, zaś w ostateczności może się zgodzić na szczyt w Waszyngtonie.

Trump planuje wizytę w Chinach

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami medialnymi, obecne rozmowy na linii Pekin-Waszyngton dotyczą przede wszystkim ewentualnej podróży Donalda Trumpa do Chin. "South China Morning Post" podał, że do spotkania mogłoby dojść już kwietniu.

Amerykańsko-chińskie rozmowy odbywają się w momencie, gdy administracja Trumpa znacząco zwiększyła cła na towary z Chin. Pekin zapowiedział działania odwetowe. Chińskie Ministerstwo Finansów nałożyło 15-proc. cło na import amerykańskich kurczaków, pszenicy, kukurydzy i bawełny oraz 10-proc. cło na inne produkty spożywcze, od soi po produkty mleczne. Chiny stanowią dla rolników ze Stanów Zjednoczonych duży rynek zagraniczny, wywierając istotny wpływ na ceny i popyt na zachodnich rynkach towarowych. Ponadto 15 amerykańskich firm będzie mogło kupować produkty z Chin wyłącznie po uzyskaniu specjalnego pozwolenia. Wśród nich znajduje się Skydio, największy amerykański producent dronów i dostawca dla armii USA oraz służb ratunkowych. 4 marca chińskie Ministerstwo Handlu dodało kolejne 10 amerykańskich firm do tzw. listy podmiotów niewiarygodnych, co pozbawiło je możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach.

Napięcia na linii USA-Chiny

"W obliczu rosnącej presji gospodarczej wobec Chin Pekin jest zainteresowany podjęciem negocjacji, aby uniknąć lub opóźnić podniesienie ceł i dalszych ograniczeń technologicznych ze strony USA. Wizyta w Waszyngtonie może stanowić ryzyko dla Xi, ponieważ może przedstawić go jako osobę uległą wobec Trumpa w czasach rosnącej presji. (…) Dlatego Pekin wyraził większe zainteresowanie zaproszeniem Trumpa do Pekinu na szczyt" – relacjonował amerykański dziennik "WSJ".

Z kolei "SCMP" zauważył, że "urzędnikom w Pekinie trudniej jest rozmawiać ze swoimi odpowiednikami w Waszyngtonie niż w czasach administracji prezydent Joe Bidena, ponieważ teraz przez Waszyngton przechodzą drastyczne zmiany".

