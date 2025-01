Musk kupi apartament w Warszawie? "Już zarezerwowany"

Elon Musk odwiedził Polskę w styczniu 2024 r. przy okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Amerykański miliarder odbył wówczas prywatną wizytę w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau oraz uczestniczył w panelu dyskusyjnym w Krakowie na temat antysemityzmu w internecie.

"Podczas ubiegłorocznej wizyty Elon Musk podobno na tyle dobrze poczuł się w Polsce, że zaczął rozglądać się tutaj za nieruchomością. Zainteresował go apartament 504 znajdujący się w prestiżowym warszawskim wieżowcu Złota 44, wystawionym wówczas na sprzedaż przez Rafała Zaorskiego" – przypomniała "Gazeta Wyborcza". Według nieoficjalnych informacji, Musk nie zdecydował się wtedy na zakup w związku z zakazem prowadzenia w Złotej 44 działalności gospodarczej. Apartament należący do Zaorskiego kupiła firma FAF Global Company, której właścicielem jest turecki miliarder Fedlan Kilicaslan.

Apartament Muska? Jest rezerwacja

Z doniesień portalu wyborcza.biz wynika, że Elon Musk jednak zdecydował się na zakup mieszkania w Warszawie. Chodzi o apartament położony na 52. piętrze w wieżowcu Złota 44. Najwyżej położony apartament w Unii Europejskiej ma 200 metrów kwadratowych powierzchni.

"Co Wy na to jeżeli Elon Musk kupi mieszkanie w Złotej 44? Do zobaczenia Elon. Apartament na 52 piętrze już zarezerwowany dla Ciebie" – napisał na Instagramie agent nieruchomości Michał Lech, zaangażowany w sprzedaż mieszkania Rafała Zaorskiego. W rozmowie z "Wyborczą" potwierdził, że Elon Musk zarezerwował apartament na 52. piętrze. Cena to 25 mln zł.

"Wow". Musk zachwycony Polską

Portal Visegrad 24 przekazał, że w badaniu firmy Move to Poland Polska zyskała miano "jednego z najbezpieczniejszych krajów w Europie".

"Jest trzecim krajem o najmniejszej przestępczości w Europie, ma jeden z najniższych wskaźników zabójstw na świecie, wynik 0,0 w Globalnym Indeksie Terroryzmu z 2023 r. i jest prawie na szczycie rankingu najbezpieczniejszych krajów dla kobiet, z zaledwie 8,6 aktami przemocy seksualnej na 100 000 mieszkańców (w porównaniu do 200,3 w Szwecji i 126 we Francji)" – wskazano.

Serwis zwrócił również uwagę na dane gospodarcze. "Polska jest często nazywana »zieloną wyspą« Europy, ponieważ przez prawie trzy dekady PKB kraju nie było zakłócone i stale rosło szybciej niż średnia europejska" – czytamy.

Wpis na platformie X podał dalej miliarder Elon Musk. Nie krył zdziwienia informacjami dotyczącymi Polski. "Wow" – skomentował krótko.

