Cejrowski: Ekipa Trumpa to zespół gwiazd. Lisicki: Nie poszli do rządu dla zarobku

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że nie ma zamiaru zwalniać prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Słowa Trumpa padły dzień po tym, jak napisał on na swoim portalu społecznościowym, że jeśli Powell natychmiast nie obniży stóp procentowych, gospodarka znacząco spowolni.

Lisicki i Cejrowski oceniają otoczenie Trumpa

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują m.in. otoczenie prezydenta USA Donalda Trumpa. – Pomijamy samego Donalda Trumpa, ale chciałbym, żebyśmy opisali to grono ludzi wokół niego. Pięć najważniejszych osób to: J. D. Vance, wiceprezydent USA, Pete Hegseth, sekretarz obrony, Marco Rubio, minister spraw zagranicznych, Robert F. Kennedy Jr., sekretarz ds. zdrowia, Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu USA i Elon Musk – wskazywał Paweł Lisicki.

Wojciech Cejrowski ocenił, że "gdyby o tym gabinecie mówić ogólnie, to jest w nim cała masa gwiazd". – Są różne gabinety. Czasem są pojedyncze gwiazdy, jak np. Henry Kissinger. Innych nie zawsze się pamięta. Donald Trump zgromadził wokół siebie samych fachowców, bo ma duże ego i ono jest zbudowane na solidnych podstawach, a nie puste. Barack Obama ma kolosalne ego, ale nie miał ku temu żadnych podstaw, bo niczego solidnego nie zrobił. Kiedy wjeżdżamy na Manhattan, to możemy pokazać linię wieżowców, którą zbudował Trump. Do tego topowe pola golfowe na całym świecie, gdzie odbywają się mistrzostwa. To facet z dorobkiem. Mając wielkie ego i dorobek osobisty, psychicznie mógł sobie pozwolić na to, by zaprosić gwiazdy do swojego gabinetu. Nie bał się światła gwiazd. W gabinecie mamy przecież kilku miliarderów i tego Trump się nie krępuje – tłumaczył Cejrowski.

– Skoro już o tym mówimy i o osiągnięciach biznesowych Trumpa. W duchu się zaśmiałem, jak sobie przypomniałem polskie dyskusje, kto będzie polskim Trumpem. Tak patrzyłem na to i zastanawiałem się, o czym ci ludzie mówią – dodawał Lisicki.