Niepokojący trend w polskiej gospodarce. Badania ujawniają poważny problem z pracownikami

Z drugiej strony, badani menadżerowie odpowiedzialni za wydatki IT w swoich organizacjach oceniają poziom tzw. kompetencji przyszłości jako co najmniej zadowalające – bardzo dobrze ocenia je 30 proc. respondentów, a dobrze 43 proc.

Opór przed szkoleniami

Według raportu "Biznes napędzany cyfrowo – czy przez ludzi? AI, ESG i fundusze unijne z perspektywy polskich menadżerów", 1 osoba na 5 potwierdza, że jej firma aktywnie wspiera transfer wiedzy między pracownikami o różnym doświadczeniu. Tyle samo respondentów ocenia to zjawisko zupełnie odwrotnie, a niemal 1/3 badanych nie ma w tej sprawie zdania. Niemal 40 proc. ankietowanych dostrzega opór pracowników przed szkoleniami, co może torpedować każdą odgórną propozycję zmiany.

– Zmiana sposobu nauki w firmach, wykorzystanie dostępnego potencjału ludzi i rozwiązań technologicznych oraz nowe zdefiniowanie ról managerów – biznes potrzebuje tych zmian, by sprostać przyszłości. Potrzebujemy większej świadomości jednostek i otwarcia na przewidywalny, skuteczny przepływ wiedzy pomiędzy, nowymi a starszymi pokoleniami. Pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy przedsiębiorstwa dojrzeją do tego podejścia i przejmą pałeczkę w przeprowadzeniu zmiany na szeroką skalę. Młodzi i starsi, pracownicy niechętni zmianom i szybko adaptujący się, ludzie bliscy i dalsi sobie kulturowo, specjaliści i managerowie – tworzenie różnorodnych zespołów to scenariusz, którego nie unikniemy. Także z powodów demograficznych – powiedziała wiceprezes i dyrektor HR w SAP Polska Katarzyna Rusek, cytowana w komunikacie.

Wyzwania wokół kompetencji przyszłości – definiowanych jako umiejętności związane ze skuteczną pracą w obszarze nowych technologii, innowacyjności, sprawnego zarządzania, krytycznego myślenia oraz dużej samodzielności w działaniu (ich rozwijanie wiąże się z samomotywacją oraz koncepcją lifelong learning, czyli uczeniem się przez całe życie) – dotyczą każdej organizacji biznesowej, niezależnie od skali oraz branży, podano także.

