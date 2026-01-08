Gigant zamyka magazyn. Wiele osób straci pracę

Zamknięcie centrum jest efektem szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych po przejęciu internetowego konkurenta na rynku – firmy About You, do którego doszło w ubiegłym roku.

Niemiecki koncern wskazuje, że zmiany są częścią nowej strategii zarządzania europejską siecią logistyczną. Przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Berlinie chce w ten sposób zoptymalizować dokonywane operacje i zwiększyć rentowność.

Smutna wiadomość dla pracowników

Pracownicy centrum logistycznego w Erfurcie otrzymali już wiadomość o planach firmy. Do momentu zamknięcia bazy, magazyn będzie działał bez zmian.

Placówka działała od 2012 roku i była jedynym własnym centrum logistycznym Zalando o tak dużej skali na terenie wschodniej części Niemiec. Baza obsługiwała również zamówienia klientów z krajów sąsiednich.

Jak podaje RMF24, po restrukturyzacji w całej Europie pozostanie łącznie 14 centrów logistycznych w 7 krajach. "W Niemczech Zalando będzie nadal prowadzić duże magazyny w Gießen, Lahr w Schwarzwaldzie i Mönchengladbach" – czytamy.

Serwis przypomina, że Zalando posiada również duże centra logistyczne w Polsce, w tym m.in. w Głuchowie pod Łodzią (otwarte w 2019 roku) oraz pod Olsztynkiem. "W polskich magazynach Zalando pracuje łącznie kilka tysięcy osób – tylko pod Olsztynkiem zatrudnienie znajduje około 2 tysiące osób (stan na 2024 rok)" – wskazuje portal.

Związkowcy narzekają na zarobki w Zalando

Zalando to jedna z największych w Europie platform specjalizujących się w sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów.

"Podczas gdy Zalando werbuje klientów rabatami, odnotowując rekordową sprzedaż, a jego centra logistyczne w Mönchengladbach, Erfurcie i Ludwigsfelde mają działać na pełnych obrotach, pracownicy jasno dali do zrozumienia: ‘Bez dobrych warunków pracy nie ma mowy o płynnej wysyłce'" – tak o akcji ostrzegawczej związku zawodowego działającego w Zalando pisał na początku grudnia ubiegłego roku dziennik "Berliner Zeitung".

W centrum logistycznym Ludwigsfelde, w graniczącej z Polską Brandenburgii, Zalando zatrudnia ok. 180 pracowników. Zdecydowana większość, aż 80 proc. pochodzi z Polski. Połowa z nich codziennie dojeżdża do pracy przez granicę, by pracować w systemie zmianowym od godziny 5:55 do 23:35. "I to bez dodatków za pracę w późnych godzinach lub w nocy" – mówi gazecie związkowiec z Verdi.

