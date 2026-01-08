"Neutralne płciowo" ogłoszenia o pracę. Duda powiedział, czemu to podpisał

Andrzej Duda był w czwartek Gościem Radia ZET. Były prezydent skomentował w rozmowie działania obecnego rządu i swoją rolę w polskiej polityce. W serii pytań od internautów jedno z nich brzmiało: czy jest pan z siebie dumny, że podpisał pan ustawę, która zmusza wszystkich Polaków do pisania "neutralnych płciowo" ogłoszeń o pracę, a gdy tego nie uczynią, to mogą zostać ukarani grzywną, jak i zostać pozwani przez kandydata na pracownika do sądu, co skończyć się może karą nawet do 4.800 zł".

Na pytanie Bogdana Rymanowskiego, czy podpisanie tej ustawy było błędem, były prezydent udzielił krótkiej odpowiedzi.

Andrzej Duda podpisał "absurdalną" ustawę, bo nie chciał blokować

– Ja powiem tak – to jest w jakimś sensie jeden z tych absurdów, które niestety są częścią współczesnego świata, bardzo ideologizowanego przez prądy przede wszystkim zachodnioeuropejskie – zaczął tłumaczyć.

– Skoro pan mówi, że to absurd, to dlaczego pan to podpisał? – zapytał dziennikarz.

– Ponieważ uważałem, że i tak dużo rzeczy blokuję i nie wszystko blokowałem. Taka jest prawda – oznajmił.

Dopytany, czy żałuje, stwierdził, że nie.

"Neutralne płciowo" ogłoszenia o pracę

Ustawa, o której mowa zawiera zarówno rozwiązania nie wzbudzające kontrowersji i oceniane raczej pozytywnie, jak i wspomniany kuriozalny wymóg dotyczący ofert zatrudniania.

Nowe regulacje nakładają obowiązek, że każde ogłoszenie o pracę musi być sformułowane w sposób "neutralny płciowo" – zarówno nazwy stanowisk, jak i cały tekst ogłoszenia nie może sugerować preferowanej płci kandydata. Taka tzw. neutralność językowa ma zdaniem ustawodawców przeciwdziałać dyskryminacji i promować równość szans. Nowe wymagania obejmują również zakaz zadawania kandydatom pytań o ich aktualne lub wcześniejsze wynagrodzenie, co ma zapobiegać utrwalaniu różnic płacowych w oparciu o historię zatrudnienia.

Pracodawcy mają też obowiązek informowania kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu lub jego widełkach jeszcze na etapie rekrutacji i to w sposób umożliwiający kandydatom świadome negocjacje. Informacja ta może znaleźć się bezpośrednio w ogłoszeniu, być przekazana przed rozmową kwalifikacyjną, albo najpóźniej przed przedstawieniem oferty zatrudnienia.

