"Lewica to ja". Senyszyn ogłoszona "imperatorką"

11 kwietnia w Końskich (woj. świętokrzyskie) odbyła się debata kandydatów na prezydenta, transmitowana przez TVP, TVN i Polsat News. Wzięła w niej udział również była posłanka SLD Joanna Senyszyn. Jej wystąpienie zwróciło szczególną uwagę użytkowników mediów społecznościowych, co przysporzyło kandydatce sporej popularności, zwłaszcza wśród młodych osób.

Senyszyn odniosła się na antenie Polsat News do nieoczekiwanego wzrostu zainteresowania jej kandydaturą. – Internet tym się charakteryzuje, że co jakiś czas kreuje swojego bohatera – skomentowała parlamentarzystka.

– Ze mnie zrobił imperatorkę – zauważyła profesor ekonomii. Jednocześnie przyznała, że jest "to bardzo przyjemne" i przełoży się na głosy również w następnych wyborach. – Pokolenie moich wielbicieli ma częściowo 15-16 lat – stwierdziła.

Jak zaznaczyła Joanna Senyszyn, jest najlepszą lewicową opcją, ponieważ reprezentuje to, czego chcą Polacy, a nie interesy partii. – Lewica to ja – skwitowała była parlamentarzystka.

Senyszyn o Trzaskowskim: Traktują go jak chłopca do bicia

Senyszyn dość surowo wypowiedziała się na temat jej kontrkandydatów. – To wszystko będą kolejne partyjne długopisy w Pałacu Prezydenckim i uważam, że Polacy i Polki mają prawo do prezydenta, który będzie kierował się ich dobrem – powiedziała była deputowana do Parlamentu Europejskiego.

– Są nieodrodnymi dziećmi swoich partii, a ja będę matką całego społeczeństwa – dodała.

Joanna Senyszyn oceniła również kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. – Bardzo Rafałowi szkodzi to, że koalicjanci traktują go, jako chłopca do bicia – powiedziała. – Szukają elektoratu, który odciągną od Trzaskowskiego – dodała kandydatka na prezydenta.

"Fatalny kandydat, który ma szemrane znajomości"

Była posłanka SLD odniosła się również do poparcia, jakiego Karolowi Nawrockiemu udzielił prezydent Andrzej Duda.

Jak zaznaczyła, oznacza to, że "prezydent Duda popiera w tej chwili Nawrockiego pokazuje, że nigdy nie był prezydentem wszystkich Polaków" i "popiera swoją opcję".

– Nawrocki ciągle nie osiąga poparcia, który ma PiS i to taki gest ze strony prezydenta. Pewnie część z tych niezdecydowanych kandydatów PiS-u przyciągnie, ale to będzie wciąż za mało. To jest fatalny kandydat, który ma szemrane znajomości i absolutnie nie nadaje się na prezydenta – powiedziała Joanna Senyszyn.

