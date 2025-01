"Wow". Musk zachwycony Polską

Portal Visegrad 24 przekazał, że w badaniu firmy Move to Poland Polska zyskała miano "jednego z najbezpieczniejszych krajów w Europie".

"Jest trzecim krajem o najmniejszej przestępczości w Europie, ma jeden z najniższych wskaźników zabójstw na świecie, wynik 0,0 w Globalnym Indeksie Terroryzmu z 2023 r. i jest prawie na szczycie rankingu najbezpieczniejszych krajów dla kobiet, z zaledwie 8,6 aktami przemocy seksualnej na 100 000 mieszkańców (w porównaniu do 200,3 w Szwecji i 126 we Francji)" – wskazano.

Serwis zwrócił również uwagę na dane gospodarcze. "Polska jest często nazywana »zieloną wyspą« Europy, ponieważ przez prawie trzy dekady PKB kraju nie było zakłócone i stale rosło szybciej niż średnia europejska" – czytamy.

Wpis na platformie X podał dalej miliarder Elon Musk. Nie krył zdziwienia informacjami dotyczącymi Polski. "Wow" – skomentował krótko.

Wolność słowa w Polsce zagrożona

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydawał nakazy blokowania treści w internecie. Decyzje mają być podejmowane bez udziału sądu. Autorzy wpisów w mediach społecznościowych dowiedzą się o ich usunięciu dopiero po fakcie. Przepisy zaproponowano już po etapie konsultacji publicznych. Jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna", rząd Donalda Tuska wpisał kontrowersyjne zmiany do DSA, czyli prawa o usługach cyfrowych, do którego implementacji zobowiązuje nas Unia Europejska.

Konstytucja RP w artykule 54 zakazuje cenzury prewencyjnej i zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Od pewnego czasu o blokowaniu treści, m.in. na platformie X, otwarcie mówią niektórzy politycy koalicji rządzącej, a także część dziennikarzy i publicystów.

