Nowacka wyśmiała Hołownię. Poszło o scenę z pogrzebu

W uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka wzięła udział delegacja Polska z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, jednak największą uwagę mediów i komentujących przykuł jednak Szymon Hołownia. Kiedy polska delegacja weszła na plac Świętego Piotra, Hołownia zrobił zdjęcie. Wygląda to tak, jakby robił sobie selfie. Jednocześnie polskiej delegacji zdjęcie zrobił fotograf, pracujący dla Vatican News. Niedługo później wszyscy mogli to zobaczyć na platformie X.

Nowacka wbija szpilę Hołowni

Sytuację skomentowała minister edukacji Barbara Nowacka. – Obiecałam sobie nie wyzłośliwiać się nad marszałkiem Hołownią, ponieważ wtedy spędza zbyt dużo czasu w social mediach, sprawdzając, co się o nim mówi – powiedziała Barbara Nowacka w radiowej Trójce.

Te słowa padły po pytaniu Renaty Grochal o słowa Szymona Hołowni, który stwierdził, że Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Tuska, podczas gdy on sam będzie niezależny.

Nowacka następnie nawiązała do głośnej sytuacji z pogrzebu. – Cieszę się, że Szymon Hołownia zaczął mówić dużo o uzależnieniu od smartfonów i mediów społecznościowych, może zacznie od siebie – mówiła minister.

Polityk stwierdziła, że "w życiu? nie zrobiłaby sobie selfie na pogrzebie papieża i nie wrzuciła zdjęcia do sieci. – Szczególnie że takie osoby, jak marszałkowie, politycy, szczególnie z tych pierwszych szeregów mają obsługę medialną – mówiła dalej.

– Zostawmy Szymona Hołownię, ja trzymam kciuki za każdego kandydata demokratycznego. Nie zamierzam komentować go zbyt wiele, ponieważ potem za długo tym żyje, a ja bym chciała, żeby zajął się mobilizowaniem, tak jak obiecał, wyborców Mentzena, żeby głosowali na niego – dodała.

Marszałek Sejmu reaguje na falę krytyki

Marszałek szybko ustosunkował się do krytycznych komentarzy na temat swojego zachowania. "Trzeba wstydu nie mieć, by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności. To przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętamy na zawsze" – czytamy we wpisie Hołowni na X.

"Zainteresowanym załączam dowód tego, co dziś najważniejsze: Watykanu pełnego żałobników, w tym mnóstwa naszych Rodaków" – podsumował.

