Komorowski: Wybór Czarzastego na marszałka Sejmu mnie obraża

Były prezydent w rozmowie z Radiem ZET podkreślił, że druga osoba w państwie musi być czysta, poza wszystkimi podejrzeniami, a na Czarzastym "ciąży współodpowiedzialność za aferę Rywina".

Komorowski apeluje o wystawienie innego kandydata

Komorowski dodał, że wybór Czarzastego na marszałka Sejmu osobiście go obraża i apeluje do Lewicy o wystawienie innego kandydata. – Niech to nie będzie bohater afery Rywina – stwierdza były prezydent, podkreślając, że w Lewicy wiele osób chciałoby zakończyć dominację Czarzastego.

Odnosząc się do wyborów prezydenckich, Komorowski wyraził nadzieję, że kandydaci demokratyczni przekonają go swoją wizją. – Rafał Trzaskowski mnie przekonuje jako umiarkowanego konserwatystę, bo widzę u niego wysiłek, by szanować poglądy konserwatywne – ocenił.

W sprawie aborcji były prezydent opowiedział się za jej liberalizacją, ale sprzeciwił się aborcji na życzenie. – Nie sądzę, by tak radykalna wersja ustawy mogła trafić na biurko przyszłego prezydenta – dodał.

Zapytany o bezpieczeństwo Polski, Komorowski wskazuje na NATO jako kluczowego gwaranta. – USA są najsilniejszym krajem tego sojuszu, ale nie same USA – zaznaczył. Tymczasem sondaż na stronie radiozet.pl pokazuje, że 58 procent głosujących nie uważa Stanów Zjednoczonych za najważniejszego gwaranta bezpieczeństwa Polski.

W listopadzie zmiana na stanowisku marszałka Sejmu

Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej w listopadzie ma nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu, którą obecnie pełni Szymon Hołownia. Zastąpić miałby go współprzewodniczący Nowej Lewicy obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

– Po pierwsze, to są uzgodnienia z momentu, kiedy nasza koalicja powstawała, po drugie, trzeba sobie jasno i szczerze powiedzieć, bo czasami to się skrótowo mówi, że "Hołownia przekaże Czarzastemu fotel marszałka". Nic takiego nie ma miejsca w naszym ustroju, w ustroju demokratycznym. Każdy, kto będzie chciał kandydować na urząd marszałka, będzie musiał być poddany głosowaniu w Sejmie i także pan Czarzasty musiałby uzyskać większość – powiedział w lutym w radiowej Jedynce europoseł Polski 2050 Michał Kobosko.

