"To się w pale nie mieści". Nawrocki o Trzaskowskim

Nawrocki, w ramach swojej kampanii wyborczej, odwiedził Sosnowiec. Podczas briefingu prasowego, kandydat został zapytany o organizację konferencji dla dziennikarzy.

– Nie będę kopiował pewnie tego pomysłu Rafała Trzaskowskiego, bo ja nie mam deficytu spotkań z dziennikarzami. Jesteście państwo ze mną zawsze, ze wszystkich stacji. Zawsze darze państwa szacunkiem, co też mam nadzieję, że widzicie i nie mam deficytu takich spotkań, z chęcią odpowiadam na wasze, nawet najtrudniejsze pytania – powiedział Nawrocki.

– Mój główny konkurent pan Rafał Trzaskowski, zastępca Donalda Tuska, zwołał dwugodzinną konferencję prasową i bardzo się z tego cieszy, że zwołał konferencję prasową. Zwołał konferencję prasową, a ja takich konferencji od wielu dni zwołałem kilkadziesiąt konferencji prasowych – dodał.

Nawrocki cytuje... Trzaskowskiego

Prezes IPN odnosząc się do Rafała Trzaskowskiego, nawiązał do słów swojego kontrkandydata.

– Chciałem państwu powiedzieć, cytując Rafała Trzaskowskiego, że to się w pale nie mieści, że kandydat na urząd prezydenta cieszy się z tego, że dwie godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy. Drodzy państwo to jest normalna rzecz, że kandydat na urząd prezydenta odpowiada na pytania dziennikarzy różnych stacji telewizyjnych. No i mój główny kontrkandydat nie jest tutaj wyjątkowy, a dwie godziny poświęcone dla dziennikarzy nie jest niczym nadzwyczajnym – zaznaczył Karol Nawrocki.

– To jest największy trud, panie redaktorze, drodzy państwo tej kampanii wyborczej, bowiem rywalizuje z człowiekiem, który sam chyba nie wie, kim jest i ja sam do końca nie wiem, do czego mam się odnosić, bo to jest w ciągu 24 godzin ciągłe zmienianie swojego zdania – mówił kandydat PiS na prezydenta.

Jak Nawrocki wypada w wewnętrznych sondażach PiS?

Podczas programu "Rozmowa Piaseckiego" padła sugestia, że kandydat PiS nie radzi sobie z kampanią.

– Czekałem na taką tezę tutaj, w TVN-ie. Uważam że na koniec najlepszym sondażem są wybory. A już tutaj kiedyś, kilka lat temu w czasach kampanii Bronisława Komorowskiego na takich wielkich ekranach pokazywaliście wielkie słupki Bronisława Komorowskiego. A później się trochę zmniejszyły. Tak samo będzie z Rafałem Trzaskowskim – stwierdził Piotr Müller w TVN24.

Dalej Müller zapewnił, że w wewnętrznych badaniach, jakie prowadzi PiS, Nawrocki jest wyżej od Mentzena. – Tak, dużo wyżej, to przewaga, która w tej chwili jest bezpieczna. To na tyle duża przewaga, kilka punktów procentowych, która pozwala spać spokojnie w tym sensie, że kontynuować dalej aktywną kampanię, nie panikować – mówił dalej.

