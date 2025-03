"Jeden na jeden". Mentzen z propozycją dla Trzaskowskiego i TVN

Krzysztof Stanowski zaprosił do rozmowy na Kanale Zero Sławomira Mentzena – posła, jednego z liderów Konfederacji i kandydata tego ugrupowania w wyborach na prezydenta. Mentzen plasuje się w sondażach na trzecim miejscu i jest obok Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, którego dogania, jednym kandydatem, który ma realne szanse na zwycięstwo.

Mentzen chce debaty z Trzaskowskim w TVN

W trakcie rozmowy oskarżany o unikanie TVN-u Mentzen zaproponował Trzaskowskiemu debatę w przyjaznej mu stacji telewizyjnej.

– Moja propozycja dla dziennikarzy, pracowników, mediaworkerów TVN-u – jeżeli zorganizujecie u siebie w TVN debatę z Rafałem Trzaskowskim to ja chętnie w takiej debacie w zasadzie w dowolnym dniu, który nie będzie kolidował z moimi wiecami, wystąpię w debacie u was – powiedział parlamentarzysta.

– Możecie wybrać sobie dowolną parę prowadzącą. To może być Piotr Kraśko, to może być Monika Olejnik – nie mam tutaj żadnych oporów – zaznaczył.

– Zaproście Trzaskowskiego, zróbcie mu debatę jeden na jeden u siebie, to ja wówczas się u was pojawię, wystąpię u was. Natomiast pytanie, czy Trzaskowski będzie zainteresowany taką debatą. Bo już wiem, że wy jesteście zainteresowany tym, aby mnie zaprosić, to zobaczymy, czy Trzaskowski będzie miał odwagę u was na swoim terenie porozmawiać – powiedział Menzten.

W trakcie programu Mentzen przypomniał, że w ostatnich latach udzielił setek wywiadów różnych dziennikarzom, natomiast, jak tłumaczył, nie gościł u Moniki Olejnik, ponieważ uważa ją za propagandystkę, która nie jest zainteresowana dojściem do prawdy, podobnie jak Piotr Kraśko. Mentzen zwrócił uwagę, że nikt nie zarzuca Trzaskowskiemu, że nie pojawia się np. w Telewizji Republika czy na Kanale Zero.

Hołownia się nie odważył

Na debatę z Mentzenem w formule jeden na jeden nie zgodził się wcześniej Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu informując w listopadzie 2024 r. oznajmił w swoim przemówieniu, że zdecydował się być niezależnym kandydatem na prezydenta, bo chce być niezależnym prezydentem.

W reakcji na tę samoidentyfikację kandydat Konfederacji wyraził przekonanie, że w nadchodzących wyborach tylko on jest niezależnym od POPiS kandydatem i zaproponował Hołowni publiczną dyskusję. Wśród tematów, które chciałby omówić wymienił podejście obu kandydatów do gospodarki, Unii Europejskiej, Zielonego Ładu, imigracji oraz praworządności.

