Trump użyje siły? Niepokojące słowa prezydenta USA

W piątek na Grenlandię przybył J.D. Vance w towarzystwie swojej żony Ushy. Wiceprezydent USA powtórzył stanowisko Donalda Trumpa dot. wyspy oraz skrytykował europejskich partnerów.

Vance: Sojusznicy nie nadążają za zapewnieniem bezpieczeństwa Grenlandii

Vance odwiedził amerykańską bazę lotniczą Thule (Pituffik), która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army.

Wiceprezydent przekonywał, że Stany Zjednoczone muszą w pełni kontrolować największą wyspę świata, ponieważ "sojusznicy w Europie nie nadążają z zapewnieniem bezpieczeństwa Grenlandii". Jego zdaniem wyspa jest teraz mniej bezpieczna niż była 30 lat temu.

– Wiadomość, którą mamy dla Danii, brzmi: "Nie zrobiliście dobrej roboty dla Grenlandczyków" – powiedział J.D. Vance, cytowany przez CBS News. – Rosja i Chiny zaczynają interesować się na poważnie Arktyką. Tymczasem w Grenlandii widać brak inwestycji w bezpieczeństwo. To się musi zmienić. Polityka Stanów Zjednoczonych zakłada, że to się zmieni – wskazał.

– Uważamy, że mieszkańcy Grenlandii zdecydują się uniezależnić od Danii i wybiorą niepodległość. Wtedy będziemy prowadzić z nimi rozmowy. Grenlandia będzie bezpieczniejsza pod amerykańskim parasolem ochronnym niż pod duńskim. Myślę, że Grenlandia ostatecznie będzie partnerem USA – podkreślił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump użyje siły ws. Grenlandii? Jednoznaczna deklaracja

Do sprawy Grenlandii odniósł się również w wywiadzie z NBC News prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

– Będziemy mieć Grenlandię. Tak. Na 100 proc. – powiedział amerykański przywódca.

Odnosząc się do wypowiedzi J.D. Vance’a, który przyznał, że nie sądzi, by użycie siły było konieczne do przejęcia Grenlandii, Trump zaznaczył: "Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej".

Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował władze Danii za rzekome zaniedbywanie inwestycji obronnych na wyspie. Trump zaproponował również objęcie Grenlandii "parasolem bezpieczeństwa" w miejsce Danii.

