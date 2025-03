Wiceprezydent USA na Grenlandii. "Mamy wiadomość dla Danii"

Wiceprezydent USA J.D. Vance, wraz ze swoją żoną Ushy Vance, składa wizytę na Grenlandii. Odwiedził amerykańską bazę lotniczą Thule (Pituffik), która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army.

Vance przekonywał, że Stany Zjednoczone muszą w pełni kontrolować największą wyspę świata, ponieważ "sojusznicy w Europie nie nadążają z zapewnieniem bezpieczeństwa Grenlandii". Jego zdaniem wyspa jest teraz mniej bezpieczna niż była 30 lat temu.

Vance uderza w Danię. "Nie zrobiliście dobrej roboty"

– Wiadomość, którą mamy dla Danii, brzmi: "Nie zrobiliście dobrej roboty dla Grenlandczyków" – powiedział J.D. Vance, cytowany przez CBS News.

– Rosja i Chiny zaczynają interesować się na poważnie Arktyką. Tymczasem w Grenlandii widać brak inwestycji w bezpieczeństwo. To się musi zmienić. Polityka Stanów Zjednoczonych zakłada, że to się zmieni – wskazał.

– Uważamy, że mieszkańcy Grenlandii zdecydują się uniezależnić od Danii i wybiorą niepodległość. Wtedy będziemy prowadzić z nimi rozmowy. Grenlandia będzie bezpieczniejsza pod amerykańskim parasolem ochronnym niż pod duńskim. Myślę, że Grenlandia ostatecznie będzie partnerem USA – podkreślił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

USA chcą przejąć Grenlandię

Grenlandia to największa wyspa na świecie należąca do Danii. W ponad 80 proc. jest pokryta lodem. Mieszka tam 56 tys. ludzi. Na wyspie oprócz złóż ropy naftowej i gazu występuje 25 z 34 surowców krytycznych, minerałów i metali. Wśród nich są takie pierwiastki jak neodym i dysproz. Złoża metali rzadkich na Grenlandii szacowane są na 38,4 mln ton. Obecnie monopol na wydobycie wielu z nich mają Chiny. Surowce krytyczne to takie, które mają szczególne znaczenie m.in. dla sektora energii odnawialnej (ogniwa bateryjne dla samochodów, silniki dla wiatraków), kosmicznego, cyfryzacji oraz obronności.

W 1946 r. prezydent USA Harry Truman zaoferował zakup wyspy za 100 mln dolarów, ale jego oferta została odrzucona.

Donald Trump od początku swej drugiej kadencji podkreśla, że USA chcą przejąć wyspę. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie Stany Zjednoczone Ameryki uważają, że posiadanie i kontrola nad Grenlandią są absolutną koniecznością" – pisał polityk pod koniec grudnia ub.r. na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Czytaj też:

Nowa wersja umowy Ukraina-USA. Zełenski potwierdza