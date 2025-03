Bryłka zbulwersowana pytaniem. Poszło o aborcję

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławmir Mentzen zadeklarował w rozmowie z Kanałem Zero, że jest przeciwnikiem aborcji również w sytuacji, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu.

– Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością – powiedział prezes partii Nowa Nadzieja. Gdy prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski, który również kandyduje na prezydenta, odczytał Mentzenowi pytanie od internauty: "Czy gdyby pedofil zgwałcił córkę twojego brata, a ta zaszłaby w ciążę, to również byłbyś przeciwko aborcji?", poseł Konfederacji odpowiedział: "Jestem głęboko przekonany, że gdyby pedofil zgwałcił córkę mojego brata, to mój brat zrobiłby wszystko, żeby to dziecko wyrosło na porządnego człowieka".

Bryłka: Takie pytanie nigdy nie powinno paść

O słowa Mentzena, jakie padły w programie Stanowskiego, została zapytana w niedzielę na antenie Radia Zet europosełanka Konfederacji, Anna Bryłka. Deputowana do Parlamentu Europejskiego zaznaczyła, że "gwałt jest straszną tragedią", ale nie chciała jednak odpowiedzieć na pytanie Bogdana Rymanowskiego, co sama zrobiłaby w takiej sytuacji. W pewnym momencie Bryłka zwróciła się do prowadzącego słowami: "Jak można takie pytanie zadać?".

– Czy pani mi odpowie na to pytanie, czy pani mi nie odpowie? Czy pani urodziłaby dziecko poczęte z gwałtu? – zapytał ponownie Rymanowski.

– Takie pytanie nigdy nie powinno paść, panie redaktorze – odpowiedziała Bryłka.

– Pani lider publicznie wprowadził tę sprawę do kampanii wyborczej – zauważył dziennikarz.

– Gwałt jest straszną tragedią. Natomiast, to co się dzieje w ostatnich dniach w odniesieniu do kandydata Konfederacji na urząd prezydenta, to robienie z niego potwora – ripostowała europosłanka.

Zajączkowska-Hernik: To bardzo osobiste pytanie

W podobnym tonie wypowiadała się wcześniej, również na antenie Radia Zet, inna europosłanka Konfederacji, Ewa Zajączkowska-Hernik.

Gdy Beata Lubecka postawiła pytanie: "Czy popiera pani zakaz aborcji pochodzącej z gwałtu?", Zajączkowska-Hernik odpowiedziała: "Jestem ogólnie przeciwniczką aborcji, tak. Uważam, że dziecko nie jest winne".

– A gdyby pani znalazła się w takiej sytuacji? Wiem, że to osobiste pytanie. Co by pani zrobiła? – dociekała dziennikarka.

– Nie wiem, to bardzo osobiste pytanie – powiedziała polityk Konfederacji.

