Hołownia oficjalnie ogłosił start w wyborach prezydenckich

W środę marszałek Sejmu bierze udział w spotkaniu otwartym w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami mediów, Hołownia przekazał, że w przyszłym roku będzie ubiegał się o urząd prezydenta RP.

Hołownia: Chcę być niezależnym kandydatem na prezydenta

– Zdecydowałem, że chce być niezależnym kandydatem na prezydenta, bo chce być niezależnym prezydentem – powiedział na początku swojego wystąpienia.

Lider Polski 2050 stwierdził, że Polacy zasługują na silniejszą gospodarkę, rozsądne bezpieczeństwo oraz dumę z pozycji, jaką Polska zajmuje dziś w Europie i na świecie. Szymon Hołownia podkreślił, że na stanowisku prezydenta powinna znaleźć się osoba, która potrafi zaprosić zarówno wyborców PiS, jak i Platformy do wspólnej pracy, a polityków zmobilizować do działania. – Tylko taka osoba będzie miała szansę połączyć ludzi, którzy inaczej by się nie spotkali. Bo podzielona i popękana Polska staje się łatwym celem dla Rosji – uznał.

Wybory 2025. Kto będzie kandydował?

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Jak dotąd start w wyborach potwierdzili jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen oraz poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak.

Wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta wymienia się Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, Karola Nawrockiego, Tobiasza Bocheńskiego oraz Zbigniewa Boguckiego.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zostanie wyłoniony w drodze prawyborów. Członkowie KO wybiorą między prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Prawybory odbędą się w listopadzie, a kandydat zaprezentuje swój program na konwencji 7 grudnia w Gliwicach.

