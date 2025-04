Złe wieści dla Kościoła w Polsce. Oto wyniki sondażu

45 proc. Polaków krytycznie ocenia działalność Kościoła rzymskokatolickiego, a 42 proc. badanych ocenia ją dobrze — wynika z opublikowanego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, przeprowadzonego w pierwszej połowie marca br.

Według CBOS opinie o funkcjonowaniu Kościoła rzymskokatolickiego są gorsze niż przed sześcioma miesiącami. Odsetek osób negatywnie oceniających działalność Kościoła wzrósł o 4 pkt proc. O 6 pkt proc. spadł odsetek oceniających go pozytywnie.

Autorzy badania zaznaczają, że z pozytywnym obrazem Kościoła współwystępuje przede wszystkim zaangażowanie w praktyki religijne.

Polacy ocenili działalność Kościoła. Wyborcy PiS mają o nim lepsze zdanie niż sympatycy KO i lewicy

Z aprobatą o działalności Kościoła wypowiadają się częściej zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i respondenci mający poglądy prawicowe. W większym stopniu niż przeciętnie są to także starsi badani (55 plus), mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, emeryci i renciści, rolnicy, a także respondenci uzyskujący niskie dochody per capita (poniżej 2999 zł).

Krytycznie, poza niezaangażowanymi religijnie, częściej niż pozostali mówią wyborcy Koalicji Obywatelskiej i respondenci identyfikujący się z lewicą. Poziomem negatywnych ocen wyróżniają się także mieszkańcy największych miast, respondenci najlepiej wykształceni, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści oraz ankietowani uzyskujący wysokie dochody per capita (od 4000 zł lub więcej).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadziło w dniach od 6 do 16 marca 2025 r. w ramach procedury mixed-mode na wylosowanej z rejestru PESEL reprezentatywnej imiennej próbie 1047 pełnoletnich mieszkańców Polski.

