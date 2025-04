Po debacie "Super Expressu". Będzie doniesienie do prokuratury

W debacie "Super Expressu", która rozpoczęła się o godz. 18:00 i trwała prawie trzy godziny, uczestniczyli wszyscy kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Biejat zapowiedziała, że we wtorek złoży doniesienie do prokuratury w sprawie "nienawistnych wypowiedzi" Brauna, które padły podczas debaty.

"Demokracja to przestrzeń ścierania się poglądów. Czasem skrajnych. Ale ta wolność ścierania się poglądów nie może być usprawiedliwieniem propagowania nienawiści. I to powinno łączyć wszystkich ponad podziałami" – napisała kandydatka Lewicy.

twitter

Debata prezydencka. Zandberg zapytał Brauna o Putina

Adrian Zandberg, kandydat partii Razem, podczas starcia z Braunem w debacie powiedział do niego: – Mówił pan, że premier Izraela Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym. Krew cywilów na rękach ma też Putin. Czemu broni się pan, żeby otwarcie powiedzieć, że Putin jest zbrodniarzem?

– Chwała Bogu nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka, reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam – stwierdził Braun.

– Natomiast, chwała Bogu, również nikt nam Rosji nie stręczy jako naszego serdecznego przyjaciela. Jako delegata naszej cywilizacji w te rejony, w których Moskwa leży. I to jest różnica – przekonywał.

Jak dodał, "kolejna różnica jest taka, że z Rosją granicząc, powinniśmy dążyć do normalizacji relacji". – Nie po to, żeby zapraszać się wzajemnie na jakiś festiwale przyjaźni, ale po to, żeby robić dobre interesy – argumentował.

"Ja tego nie będę słuchał". Trzaskowski odszedł od mównicy

Później podczas pojedynku z Trzaskowskim Braun mówił m.in. o "ukrainizacji" i "judaizacji" Polski. Wytknął też kandydatowi KO, że "parę dni temu był oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby".

– Co pan mówi?! Jakiej hańby?! To było powstanie w getcie! O czym pan opowiada?! To są bohaterowie naszych historii! Coś nieprawdopodobnego! Ja tego nie będę słuchał, dziękuję panu – oświadczył Trzaskowski, po czym odwrócił się i odszedł sprzed pulpitu.

Czytaj też:

"Nikt nie powinien mieć już wątpliwości". Pierwsze komentarze po debacie