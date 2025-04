Tomczyk zarzuca Nawrockiemu kłamstwo. Błaszczak podał liczby

W poniedziałek o godzinie 18 rozpoczęła się debata prezydencka organizowana przez "Super Express", w której udział biorą wszyscy kandydaci: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Wspierany przez PiS Karol Nawrocki podczas pojedynku z Senyszyn został zapytany, czy jako prezydent podpisałby ustawę o powszechnym poborze do armii. – Pobór do wojska powinien się odbywać na zasadzie dobrowolności. Należy przyspieszyć oczywiście system rekrutacji do Wojska Polskiego, bo on spadł za rządów Platformy Obywatelskiej. Te pobory są trzykrotnie niższe i do Wojska Polskiego, i do Wojsk Obrony Terytorialnej. Więc wojsko jest dzisiaj zaniedbane niestety pod tym względem. Trzeba zbudować silną, nowoczesną armię, ale pozostawać na zasadzie dobrowolności, która jest fundamentalna także dla mnie – podkreślił.

Jak dodał, "oczywiście ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość odwieszenia tego i pewnych zmian, ale dzisiaj nie jesteśmy w sytuacji, w której wymagałoby to przymusowego poboru do służby wojskowej".

Tomczyk kontra Nawrocki

Jeszcze w trakcie debaty Cezary Tomczyk opublikował wpis, w którym oskarżył Nawrockiego o kłamstwo. "Nawrocki kłamie w sprawie poborów do Wojska Polskiego! Nigdy osoba publiczna nie powinna kłamać na temat własnej armii! Wstyd! Ponad 40.000 ludzi w 2024 przeszło przez Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową a Minister Obrony Kosiniak-Kamysz dwukrotnie podnosił limit przyjęć ustalony przez Błaszczaka!" – przekonuje wiceszef MON z PO.

Tomczykowi odpowiedział były minister obrony. "Pan może kłamać, ale liczby nie kłamią" – zauważa Mariusz Błaszczak. "Rok 2023: wzrost liczby żołnierzy od 164 tys. do 194 tys. czyli o 30 tys. Rok 2024: wzrost liczby żołnierzy od 194 tys. do 205 tys. czyli o 11 tys. Trzykrotny spadek dynamiki! Marnujecie potencjał" – podkreśla szef MON.

