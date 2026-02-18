Przełom po latach starań. Ukraina zgadza się na prace w Hucie Pieniackiej
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Przełom po latach starań. Ukraina zgadza się na prace w Hucie Pieniackiej

Dodano: 
Krzyże przy pomniku upamiętniającym ofiary rzezi w Hucie Pieniackiej na Ukrainie
Krzyże przy pomniku upamiętniającym ofiary rzezi w Hucie Pieniackiej na Ukrainie Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało 18 lutego 2026 r. ostateczną zgodę na przeprowadzenie prac poszukiwawczych na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka.

Decyzja zapadła na podstawie wniosku złożonego przez ukraińskiego partnera Instytutu Pamięci Narodowej – przedsiębiorstwo "Wołyńskie Starożytności", po wcześniejszym zatwierdzeniu programu prac przez Lwowską Obwodową Administrację Państwową.

Siedem lat starań o wydanie pozwolenia

Zgoda kończy blisko siedmioletnie starania Instytutu o uzyskanie pozwolenia na poszukiwanie grobów ofiar zbrodni z 28 lutego 1944 r. W wyniku pacyfikacji polskiej ludności cywilnej zginęło około 850 osób. Według ustaleń śledztwa IPN, w akcji brali udział ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS "Galizien", wspierani przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz lokalne formacje paramilitarne złożone z nacjonalistów ukraińskich.

twitter

Jak wynika z komunikatu IPN, działania IPN były prowadzone we współpracy z rodzinami ofiar skupionymi wokół Stowarzyszenia Huta Pieniacka, przy szczególnym zaangażowaniu prezes Małgorzaty Gośniowskiej-Koli.

Postęp po spotkaniu prezydentów w Warszawie

Do sprawy odniósł się Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, rzecznik Prezydenta RP. We wpisie opublikowanym w serwisie X podkreślił, że zgoda władz Ukrainy to "wymierne efekty grudniowego spotkania Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie". Jak zaznaczył, kwestia wydania przez stronę ukraińską zgód na rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych ofiar zbrodni wołyńskiej była jednym z głównych tematów rozmów obu prezydentów.

twitter

To druga zgoda na prace poszukiwawcze wydana przez stronę ukraińską po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy w grudniu 2025 r. Wcześniej, 30 grudnia 2025 r., Instytut uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Termin rozpoczęcia prac w Hucie Pieniackiej ma zostać ogłoszony w osobnym komunikacie.

Czytaj też:
Ukraińcy żądają i nie ustępująCzytaj też:
Ekshumacje w Hucie Pieniackiej. IPN wydał ważny komunikatCzytaj też:
Rzeź wołyńska jako "lokalny epizod". Skandaliczny wywiad szef ukraińskiego IPN

Źródło: X
Czytaj także