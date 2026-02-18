Przełom po latach starań. Ukraina zgadza się na prace w Hucie Pieniackiej

Decyzja zapadła na podstawie wniosku złożonego przez ukraińskiego partnera Instytutu Pamięci Narodowej – przedsiębiorstwo "Wołyńskie Starożytności", po wcześniejszym zatwierdzeniu programu prac przez Lwowską Obwodową Administrację Państwową.

Siedem lat starań o wydanie pozwolenia

Zgoda kończy blisko siedmioletnie starania Instytutu o uzyskanie pozwolenia na poszukiwanie grobów ofiar zbrodni z 28 lutego 1944 r. W wyniku pacyfikacji polskiej ludności cywilnej zginęło około 850 osób. Według ustaleń śledztwa IPN, w akcji brali udział ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS "Galizien", wspierani przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz lokalne formacje paramilitarne złożone z nacjonalistów ukraińskich.

twitter

Jak wynika z komunikatu IPN, działania IPN były prowadzone we współpracy z rodzinami ofiar skupionymi wokół Stowarzyszenia Huta Pieniacka, przy szczególnym zaangażowaniu prezes Małgorzaty Gośniowskiej-Koli.

Postęp po spotkaniu prezydentów w Warszawie

Do sprawy odniósł się Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, rzecznik Prezydenta RP. We wpisie opublikowanym w serwisie X podkreślił, że zgoda władz Ukrainy to "wymierne efekty grudniowego spotkania Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie". Jak zaznaczył, kwestia wydania przez stronę ukraińską zgód na rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych ofiar zbrodni wołyńskiej była jednym z głównych tematów rozmów obu prezydentów.

twitter

To druga zgoda na prace poszukiwawcze wydana przez stronę ukraińską po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy w grudniu 2025 r. Wcześniej, 30 grudnia 2025 r., Instytut uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Termin rozpoczęcia prac w Hucie Pieniackiej ma zostać ogłoszony w osobnym komunikacie.

Czytaj też:

Ukraińcy żądają i nie ustępująCzytaj też:

Ekshumacje w Hucie Pieniackiej. IPN wydał ważny komunikatCzytaj też:

Rzeź wołyńska jako "lokalny epizod". Skandaliczny wywiad szef ukraińskiego IPN