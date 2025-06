Ukraińcy żądają i nie ustępują

10 lipca 2023 r. prowadziłem w Gdańsku spotkanie poświęcone książce "Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia" pod redakcją naukową dwojga historyków z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – dr Joanny Karbarz-Wilińskiej i Bartosza Januszewskiego. Na sali byli historycy, autorzy opracowania zawartych w książce świadectw i licznie zgromadzona publiczność. Wyczuwalne było napięcie. Tego dnia przypadała okrągła 80. rocznica rozpoczęcia masowej czystki ludności polskiej w dawnych województwach: wołyńskim, stanisławowskim, tarnopolskim. 10 lipca 1943 r., w upalną i spokojną niedzielę, na Wołyniu podjęto działania będące kontynuacją na dużo większą skalę czystki ludności polskiej, która była prowadzona od lutego 1943 r. Od lipca 1943 r. dowództwo OUN-B – czyli w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Stepana Bandery – postanowiło zintensyfikować mordy na ludności polskiej. Krwawa rzeź objęła kobiety i dzieci oraz małżeństwa mieszane wraz z członkami ich rodzin. Ukraińcy kierowali się szczególnym okrucieństwem w swoich działaniach wobec ludności polskiej. W masakrach zginęło – jak szacują historycy – ok. 100 tys. osób oraz 10–15 tys. Ukraińców w ramach działań odwetowych. Walki z partyzantką ukraińską, która atakowała cywilną ludność polską, trwały do 1945 r. i przeniosły się aż na Zamojszczyznę i Lubelszczyznę. Tymczasem 9 lipca 2023 r. prezydenci Ukrainy i Polski spotkali się w Łucku, żeby wspólnie uczcić ofiary ukraińskiego ludobójstwa, w tym krwawej niedzieli. Ze strony polskiej nie padły twarde żądania wznowienia ekshumacji ofiar tej zbrodni. Ekshumacja bowiem, co należy przypomnieć, została przerwana po 2020 r. przez stronę ukraińską.