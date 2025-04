"Antsemicki ściek". Biejat oburzona na Brauna

W poniedziałek debatę kandydatów na prezydenta RP zorganizował "Super Express". W ramach jej formuły kandydaci zadawali pytania sobie nawzajem.

Magdalena Biejat, wywołana do odpowiedzi przez Marka Wocha, rozpoczęła odpowiedź od odniesienia się do słów Grzegorza Brauna. – To skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki ściek antysemicki, jaki zaprezentował pan Braun na samym początku debaty, przeszedł w tym studiu bez echa. To są skandaliczne słowa i one nigdy nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej. Nie ma żadnej wymówki, żeby stosować antysemityzm. Ja nie będę milczeć, kiedy ludzie mówią takie rzeczy – oburzyła się kandydatka Lewicy.

Starcie Brauna z Zandbergiem na debacie. Padło pytanie o Putina

Adrian Zandberg z partii Razem, podczas starcia z europosłem Grzegorzem Braunem, powiedział do niego: – Mówił pan, że premier Izraela Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym. Krew cywilów na rękach ma też Putin. Czemu broni się pan, żeby otwarcie powiedzieć, że Putin jest zbrodniarzem?

– Chwała Bogu nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka, reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam – stwierdził Braun.

– Natomiast, chwała Bogu, również nikt nam Rosji nie stręczy jako naszego serdecznego przyjaciela. Jako delegata naszej cywilizacji w te rejony, w których Moskwa leży. I to jest różnica – przekonywał.

Jak dodał, "kolejna różnica jest taka, że z Rosją granicząc, powinniśmy dążyć do normalizacji relacji". – Nie po to, żeby zapraszać się wzajemnie na jakiś festiwale przyjaźni, ale po to, żeby robić dobre interesy – argumentował.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

