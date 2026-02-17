Od dziś nowy wymóg w sklepach. Dotyczy warzyw i owoców

W życie weszło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wprowadza ono nowe zasady znakowania żywności: świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem będą musiały być oznaczane flagą kraju pochodzenia. Resort wyjaśnia, że dzięki temu konsumenci otrzymają bardziej czytelną informację o kraju pochodzenia produktów – zarówno w formie słownej, jak i graficznej – a to zwiększy ich świadomość w zakresie wyborów zakupowych.

Dotychczas w przypadku sprzedaży owoców i warzyw bez opakowań informacja na temat kraju pochodzenia wymagana była tylko w formie pisemnej (tak stanowiły przepisy UE). Od wtorku sprzedawcy będą zobowiązani do umieszczenia na warzywach i owocach wizualnego symbolu flagi. Zgodnie z rozporządzeniem, informacja musi znajdować się "w widocznym miejscu w pobliżu produktu, być czytelna, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd".

Owoce i warzywa z podobnymi zasadami jak mięso

"Konsument ma prawo do pełnej i przejrzystej wiedzy o produktach, które nabywa. Na półkach sklepowych pojawi się dodatkowe oznaczenie graficzne – flaga państwa pochodzenia – dotyczące świeżych owoców, warzyw oraz bananów oferowanych luzem, pakowanych na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży lub przygotowywanych do bezpośredniej sprzedaży" – wskazał minister rolnictwa Stefan Krajewski w komunikacie. Podobne zasady obowiązują od 2019 roku w przypadku ziemniaków, a od 2020 roku – mięsa sprzedawanego luzem.

Nie wszystkim podobają się nowe przepisy. Sieci handlowe zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji przekonują, że obowiązek może się przyczynić do wzrostu kosztów produktów i zwiększy "ryzyko błędów w decyzjach konsumentów". Organizacja twierdzi, że stosowane obecnie przez sieci handlowe oznaczenie "Produkt polski" skutecznie i czytelnie wyróżnia krajowe owoce i warzywa.

